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Hac hayalini dolandırıcılar bozdu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

Malatya’da yaşayan 70 yaşındaki Hüseyin Aslan, eşi ile birlikte geçen yıl kutsal topraklara gitmek için elinde avucunda ne varsa özel bir şirkete verdi.

Hac hayalini dolandırıcılar bozdu

Malatya’da yaşayan 70 yaşındaki Hüseyin Aslan, eşi ile birlikte geçen yıl kutsal topraklara gitmek için elinde avucunda ne varsa özel bir şirkete verdi. Pasaportlarını da hazırlayan yaşlı çift, Hac zamanı geldiğinde ise dolandırıldıklarını anladı.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesinde mütevazi bir hayat süren Hüseyin Aslan, 2018 yılında eşiyle birlikte Hac farizasını yerine getirmek için merkezi İstanbul’da bulunan bir şirketin Malatya Acenteliğine başvurdu.
İlk etapta 30 bin TL sonrasında ise 17 bin TL şirket görevlilerine para veren Aslan, görevlilerin de yönlendirmesi ile pasaportlarını da çıkardı. Uzun yıllar hayalini kurduğu Kutsal Topraklara gitmeyi düşünürken, hac dönemi gelmesine rağmen aranmayan Aslan, şirkete giderek olan biteni öğrenmek istedi. Ancak şirket görevlileri Hüseyin Aslan’a, kur’ada adlarının çıkmadığını söyleyerek aldıkları parayı kısa sürede teslim edeceklerini söyledi. Ancak aradan zaman geçmesine rağmen parası ödenmeyen Aslan, soluğu mahkemede aldı. Kendisi gibi aynı şekilde dolandırılan başka bir hacı adayı ile birlikte şirketi ve acenteyi mahkemeye veren Aslan, “70 yıldır uğraştık bir Hac parası topladık, oda dolandırıcılara gitti. Moralimiz çok bozuldu bu olaydan sonra” dedi.
Hacca gitmek isteyenlerin mutlaka güvenilir şirketlere başvurmalarını isteyen Aslan, “Böyle insanlara güvenmeyin. 47 bin lira ödedim. 7 aydır hukuk mücadelemiz sürüyor” ifadelerine yer verdi.
Kendisine ait kayısı bahçesiyle uğraşan yaşlı adamın şimdi tek bir hayali var. Hukuk yoluyla dolandırıcılara kaptırdığı parayı almak ve yeniden kutsal topraklara gitmek.

Hac hayalini dolandırıcılar bozdu

Hac hayalini dolandırıcılar bozdu

Hac hayalini dolandırıcılar bozdu

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