Hac'ı kabul etmeyip, 'namaz kılmanıza gerek yok' diyen sahte 'peygamber' ile ilgili tahliye kararı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' yapıldığı şikayeti üzerine, "Rafet Efendi" olarak bilinen Şaban Özdil ile ilgili 2019 yılında soruşturma başlatılmıştı. ‘Peygamber’ olduğunu iddia eden Şaban Özdil'in, kendisine inananlardan yazlık, ev, otomobil ve ziynet eşyaları karşılığında cennet vaadinde bulunduğu belirlenmişti. Hac ibadetini kabul etmediği, kendisine inananlara namaz kılmalarına gerek olmadığını söylediği öne sürülen Şaban Özdil’in kendisiyle görüşmek isteyenlerden ise 'yüz görümlüğü' adı altında para aldığı iddia edilmişti. Özdil’in ayrıca kendisine para vermek istemeyenleri cehennem azabı ile korkutarak, bağış yapmaya zorladığı ortaya çıkmıştı.

YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ

Toplam 10 müşteki ve 26 mağdurun tespit edildiği dosya kapsamında, geçen yıl Ekim ayında düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Şaban Özdil ile birlikte 9 kişi tutuklanmış, 6 kişinin ise tutuksuz olarak yargılanmasına karar verilmişti. 'Rafet Efendi Tarikatı' olarak bilinen tarikat üyelerinin yargılanmasına bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu olan Şaban Özdil ve diğer 8 sanık SEGBİS sistemi ile cezaevinden katılırken, tutuksuz sanıklardan B.Ş., Y.Y., M.G. ve S.S. ile sanık avukatları salonda hazır bulundu.