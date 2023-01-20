HAC KAYITLARI 2023: Hac kayıtları ne zaman, nereden yapılacak? Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte başvuru ücreti

Hac ön kayıt başvuruları ne zaman sonlanıyor sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanırken 2023 hac kurası tarihleri de dini görevini yerine gertirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 hac kura takvimi ve kayıt tarihleri hakkında net bir açıklamada bulunmuştu. Peki, Hac başvuruları ne zaman bitecek?

2023 HAC KAYITLARI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş konuya ilişkin açıklamasında, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemlerini 5 - 26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.

HAC KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hac ön kayıt başvurusu e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabiliyor. Ön kayıt başvurusu ekranında ilk olarak Hac önkayıt müracaatının yapılabilmesi için 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında anlaşmalı bankalardan birisine ( Albaraka, Halkbank, Kuveyttürk, Türkiye Finans, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ) ön kayıt ücreti olarak 250 TL yatırılması gereklidir. Bu işlem tamamlandıktan sonra başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.

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2023 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2023 Hac, umre başvuruları ve kura çekim tarihi büyük bir heyecanla beklendi. 2023 Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin 5 Ocak'ta başlayacağını bildirmişti. Bu açıklamaya göre kayıtlar 5 Ocak'ta başlamış oldu.

Hac kuralarının ise ne zaman çekileceğine dair resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.



