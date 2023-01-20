HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HAC KAYITLARI 2023: Hac kayıtları ne zaman, nereden yapılacak? Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte başvuru ücreti

HAC KAYITLARI 2023: Hac kayıtları ne zaman, nereden yapılacak? Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte başvuru ücreti

20.01.2023 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hac kayıtları 5 Ocak itibariyle başladı. Bu yıl kutsal topraklara giderek hacı olmak isteyen vatandaşlar hac kuraları ve ön başvuru tarihlerine dair gelişmeleri yakından takip ediyorlar. 2023 yılında 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 kişinin bu sene hacca gidebileceği açıklanmıştı. Peki, Hac kayıtları ne zaman, nereden yapılacak? Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte başvuru ücreti...

HAC KAYITLARI 2023: Hac kayıtları ne zaman, nereden yapılacak? Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte başvuru ücreti

Hac ön kayıt başvuruları ne zaman sonlanıyor sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanırken 2023 hac kurası tarihleri de dini görevini yerine gertirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 hac kura takvimi ve kayıt tarihleri hakkında net bir açıklamada bulunmuştu. Peki, Hac başvuruları ne zaman bitecek?

2023 HAC KAYITLARI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş konuya ilişkin açıklamasında, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemlerini 5 - 26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.

hac kayıt

HAC KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hac ön kayıt başvurusu e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabiliyor. Ön kayıt başvurusu ekranında ilk olarak Hac önkayıt müracaatının yapılabilmesi için 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında anlaşmalı bankalardan birisine ( Albaraka, Halkbank, Kuveyttürk, Türkiye Finans, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ) ön kayıt ücreti olarak 250 TL yatırılması gereklidir. Bu işlem tamamlandıktan sonra başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.

HAC KAYIT VE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYININZ

hac kura

2023 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2023 Hac, umre başvuruları ve kura çekim tarihi büyük bir heyecanla beklendi. 2023 Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin 5 Ocak'ta başlayacağını bildirmişti. Bu açıklamaya göre kayıtlar 5 Ocak'ta başlamış oldu.

Hac kuralarının ise ne zaman çekileceğine dair resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ehliyetsiz genç tıra çarptı! Arkadaşının cansız bedeni ile yola devam ettiEhliyetsiz genç tıra çarptı! Arkadaşının cansız bedeni ile yola devam etti
Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...
Adayın açıklanacağı tarih belli olduAdayın açıklanacağı tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
hacı

En Çok Okunan Haberler

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor

Dünya liderlerine seslenirken "Putin öldü" iddiası!

Dünya liderlerine seslenirken "Putin öldü" iddiası!

Emeklilere %30'dan düşük zam iddiasına SGK'dan açıklama

Emeklilere %30'dan düşük zam iddiasına SGK'dan açıklama

İstanbul'a çok yaklaşmıştı! Beklenen oldu

İstanbul'a çok yaklaşmıştı! Beklenen oldu

Meriç Nehri'nde yakalandı! 2 metre boyunda... 'Ellerimizi ısırdı, parçaladı...'

Meriç Nehri'nde yakalandı! 2 metre boyunda... 'Ellerimizi ısırdı, parçaladı...'

Kilis'te sınır bölgesine YPG/PKK’lı teröristlerce atılan roketler düştü!

Kilis'te sınır bölgesine YPG/PKK’lı teröristlerce atılan roketler düştü!

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.