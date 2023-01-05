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Hac kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 Hac kuraları başladı mı? Diyanet'ten açıklama geldi!

05.01.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hac 2023 kura takvimi yeni yılın gelmesiyle beraber gündeme geldi. Bu yıl kutsal topraklara giderek hacı olmak isteyen vatandaşlar hac kura ve başvuru tarihlerine dair gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri tarihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Hac kayıtları başladı mı? 2023 Hac kuraları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Hac kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 Hac kuraları başladı mı? Diyanet'ten açıklama geldi!

2023 hac kurası tarihleri sorgulamaları dini görevini yerine gertirmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2023 yılına girilmesiyle beraber sorgulamalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 hac kura takvimi ve kayıt tarihine dair net bir açıklamada bulundu. İşte 2023 hac kayıtlarına dair son dakika gelişmeleri...

2023 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2023 Hac, umre başvuruları ve kura çekim tarihi büyük bir heyecanla beklendi. 2023 Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin 5 Ocak'ta başlayacağını bildirdi.

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2023 HAC KAYITLARI NE ZAMAN?

15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen ''Dünden Bugüne Hac Yolculuğu'' Belgeseli Tanıtım Gecesi hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme tarihlerinin 5 Ocak'ta başlayacağını açıkladı.


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