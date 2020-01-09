Hac kura sonuçları 2020! Diyanet hac kurası sonuçlarını tam isim listesini açıkladı mı? (2020 Hac kura sonuçları TC ile sorgulama)

2020 Hac kura sonuçları sorgulama TC ile sorgulama... Yüz binlerce hacı adayı 'Hac kurası sonuçları açıklandı mı? 2020 Hac kura sonuçları TC ile sorgulama nasıl?' sorularına yanıt arıyordu. Beklenen 2020 hac kura çekilişi tamamlandı. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 298 bin 800 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK? Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda kamuoyuna açık yapılan kura çekimi, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, şehitlerin ruhu için Fatiha okunmasını istedi. Hac ibadetinin bir Müslüman için en büyük özlem, aşk ve heyecan olduğunu belirten Erbaş, milletin her yıl bu özlem ve heyecanına şahitlik ettiklerini söyledi.

"ÖNEMLİ OLAN HAC İBADETİNİ YAPMAYA NİYET ETMEK VE BAŞVURU YAPMAK" İslam fıkhına göre önemli olanın, müminlerin hac ibadetini yapmaya niyet etmesi ve başvuru yapması olduğunu bildiren Erbaş, "Hac ibadetiyle mükellef olan kardeşlerimizin 'Ya Rabbi, ben niyetimi ortaya koydum, müracaatımı yaptım, sıramı bekledim ama dünyadaki imkanlar buna el vermedi.' diyebilmesi önemlidir. Niyetler böyle olunca kura sonucunda sevinç ve hüzün gözyaşları Allah katında inanın aynı değerde olacaktır." diye konuştu. "HAC SAĞLIKLI İNSANLARIN DAHİ ZORLANDIĞI BİR İBADET" Başvuru yapmasının ardından vefat eden veya sağlık sorunu nedeniyle kutsal topraklara gidemeyenlerin hac ibadetinden sorumlu olmayacağını hatırlatan Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Hacda günlük aktivitelerini yapamayacak derece hastalıkları olan ve bu hususta başkasının yardımına ihtiyaç duyan kardeşlerimize kuradan hac çıkarsa, bu kardeşlerimizin bizzat kendileri değil de vekil göndermek suretiyle hac farizalarını eda etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü hac sağlıklı insanların dahi zaman zaman zorlanarak eda edebildikleri bir ibadettir." "TÜRKİYE'DEKİ SİSTEMİ DİĞER ÜLKELER BEĞENİYOR" Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran toplam 2 milyon 298 bin 800 kişinin hac kurasına katıldığını belirten Erbaş, Türkiye'de hacca gidecek kişilerin belirlenmesi için katsayılı kura sisteminin uygulandığını kaydetti.

Bu sistemin diğer ülkeler tarafından beğenildiğini anlatan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette bu ibadeti ifa etmek için müracaatını yapmış kardeşlerimizin bekledikleri sürenin uzadığının da farkındayım ve inanın bu durum, en az sizin kadar beni de üzüyor. Fakat takdir edersiniz ki mevcut imkan ve sınırlılıklar çerçevesinde hakkaniyete uygun bir tespiti ancak kura yoluyla gerçekleştirebiliyoruz. Buna göre, hac başvurusuna önce müracaat eden kardeşlerimizin, diğer kardeşlerimize nispetle daha avantajlı olduğunu buradan yeniden ifade etmek istiyorum." Konuşmaların ardından Erbaş ve Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyelerinin de katılımıyla kura çekildi. Ankara'dan başlayan kura çekimi, illerin plaka sırasına göre devam etti. Kuralar, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları il bazında "oda tercihli ve otel" konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekildi. Asıl ve yedek tasnifi yapılmayan kurada, Diyanet ve acente ayrımına da gidilmedi. KESİN KAYITLAR 13-24 OCAK'TA YAPILACAK Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonuçları bugün saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek.

Kurada adı çıkanlar, 13-24 Ocak 2020'de "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini e-Devlet sistemi üzerinden alarak kayıtlarını müftülükler ve acentelere yapabilecek. Belirlenen sürede kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-7 Şubat 2020'de dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020'de kayıt yaptırıp da daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız hacca götürecek. HACI ADAYLARININ KURA HEYECANI Kutsal topraklara gitmek için hac kurasına katılan yüzlerce Ankaralı, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda heyecanlı bekleyiş yaşadı.

Kurada isimlerini görmek için sabırsızlanan hacı adaylarının bir kısmı gözyaşı döktü. Hac kurasında isminin çıktığını gören Emine Bağce, 11 yıldır kuraya katıldığını ve senelerdir bu anı beklediğini söyledi. Eşi Ali Bağce'yi telefonla arayarak sevinci paylaşan Emine Bağce, "Allah'ım herkesi hayırla ulaştırsın ve kavuştursun." ifadesini kullandı.

Hac kurasında ismi çıkan adaylardan Vahit Ünlü de sevincini oğlu Serkan Ünlü ve kızını arayarak paylaştı. Ünlü, telefon görüşmesinin ardından "Hacca eşimle gideceğim. Allah'ın huzuruna gidiyorum." dedi. HAC KURA ÇEKİLİŞİNDE KATSAYI ÖNEMİ Hac kura çekilişinde katsayı uygulaması kullanılacak. Katsayı uygulaması, hacı adayının ilk müracaat itibariyle toplam yıl sayısı esas alarak gerçekleştiriliyor. Hac için ön kaydını yaptıran vatandaşların, kayıt yaptırdığı yılların toplam sayısı kendisi ile çarpılarak hesaplanıyor. 2020 yılı haccı için ön kayıt yaptıran kişinin katsayısı 1 olacağı için kura sisteminde bulunma sayısı 1x1=1 olarak hesaplanır. 2010 yılında ilk kaydını yaptıran ve her yıl kaydını yenileyen bir kişinin katsayısı 11x11=121 olarak hesaplanmaktadır. Katsayı, kişinin kurada çıkma ihtimalini arttırmaktadır. Katsayısı 121 olan kişinin kurada ismi 121 kez yer alır. Katsayısı 1 olan kişinin ismi ise 1 kez yer alır. BU YIL 83 BİN 430 KİŞİ HACI OLACAK Bu yıl İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ülkemize tanıdığı Hac kontenjanı, 83 bin 430 oldu. Bu oran, ülke nüfusunun binde biri olarak belirlenmektedir. Hacı adayları, Hac kayıtlarını yenileyenler ve ilk kez kayıt yaptıranlar arasından kura ile belirlenecek. Kura çekilişi, noter huzurunda yapılacak.

2020 HAC KURALARI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK? 2020 yılına ait hac kuraları çekildikten sonra TC ile sorgulama ekranı, 9 Ocak saat 21.00 itibariyle erişime açık olacak. Sonuçlar, E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Bunlara ilaveten, Hacca gitmeye hak kazanan kişilere kısa mesaj olarak da bilgilendirme yapılacak. KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR BELGELERİNİ E-DEVLET'TEN ALACAK Hac kuraları neticesinde kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, 13-24 Ocak tarihleri arasında E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek. KURA SONUÇLARI İÇİN YEDEK ADAYLAR KESİN KAYIT SONRASI BELİRLENECEK Kesin kayıt sürecini belirlenen süre içerisinde tamamlamayan kişilerin yerine yedek adaylar dahil edilecek. Kura sırası gözetilerek belirlenen yedek adaylar, 30 Ocak-7 Şubat tarih aralığında illere dağıtılan kontenjan çerçevesinde kayıt altına alınacak. KESİN KAYITLAR SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE ERTELENEBİLECEK