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  4. Hac kura sonuçları 2020! Diyanet hac kurası sonuçlarını tam isim listesini açıkladı mı? (2020 Hac kura sonuçları TC ile sorgulama)

Hac kura sonuçları 2020! Diyanet hac kurası sonuçlarını tam isim listesini açıkladı mı? (2020 Hac kura sonuçları TC ile sorgulama)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 10:13 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre yüz binlerce hacı adayının merakla beklediği 2020 hac kuraları belli oldu. Kutsal vazifeyi yerine getirmek isteyenler 'Hac kurası sonuçları açıklandı mı? 2020 Hac kura sonuçları TC ile sorgulama nasıl?' sorularına yanıt arıyor. İşte Diyanet tarafından isim isim tam liste olarak açıklanacak olan, 83 bin 430 kişinin kutsal topraklara gitmeye hak kazanacağı 2020 hac kurası ile ilgili tüm detaylar...

Hac kura sonuçları 2020! Diyanet hac kurası sonuçlarını tam isim listesini açıkladı mı? (2020 Hac kura sonuçları TC ile sorgulama)

2020 Hac kura sonuçları sorgulama TC ile sorgulama... Yüz binlerce hacı adayı 'Hac kurası sonuçları açıklandı mı? 2020 Hac kura sonuçları TC ile sorgulama nasıl?' sorularına yanıt arıyordu. Beklenen 2020 hac kura çekilişi tamamlandı. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 298 bin 800 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda kamuoyuna açık yapılan kura çekimi, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, şehitlerin ruhu için Fatiha okunmasını istedi.

Hac ibadetinin bir Müslüman için en büyük özlem, aşk ve heyecan olduğunu belirten Erbaş, milletin her yıl bu özlem ve heyecanına şahitlik ettiklerini söyledi.

"ÖNEMLİ OLAN HAC İBADETİNİ YAPMAYA NİYET ETMEK VE BAŞVURU YAPMAK"

İslam fıkhına göre önemli olanın, müminlerin hac ibadetini yapmaya niyet etmesi ve başvuru yapması olduğunu bildiren Erbaş, "Hac ibadetiyle mükellef olan kardeşlerimizin 'Ya Rabbi, ben niyetimi ortaya koydum, müracaatımı yaptım, sıramı bekledim ama dünyadaki imkanlar buna el vermedi.' diyebilmesi önemlidir. Niyetler böyle olunca kura sonucunda sevinç ve hüzün gözyaşları Allah katında inanın aynı değerde olacaktır." diye konuştu.

"HAC SAĞLIKLI İNSANLARIN DAHİ ZORLANDIĞI BİR İBADET"

Başvuru yapmasının ardından vefat eden veya sağlık sorunu nedeniyle kutsal topraklara gidemeyenlerin hac ibadetinden sorumlu olmayacağını hatırlatan Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hacda günlük aktivitelerini yapamayacak derece hastalıkları olan ve bu hususta başkasının yardımına ihtiyaç duyan kardeşlerimize kuradan hac çıkarsa, bu kardeşlerimizin bizzat kendileri değil de vekil göndermek suretiyle hac farizalarını eda etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü hac sağlıklı insanların dahi zaman zaman zorlanarak eda edebildikleri bir ibadettir."

"TÜRKİYE'DEKİ SİSTEMİ DİĞER ÜLKELER BEĞENİYOR"

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran toplam 2 milyon 298 bin 800 kişinin hac kurasına katıldığını belirten Erbaş, Türkiye'de hacca gidecek kişilerin belirlenmesi için katsayılı kura sisteminin uygulandığını kaydetti.

Bu sistemin diğer ülkeler tarafından beğenildiğini anlatan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette bu ibadeti ifa etmek için müracaatını yapmış kardeşlerimizin bekledikleri sürenin uzadığının da farkındayım ve inanın bu durum, en az sizin kadar beni de üzüyor. Fakat takdir edersiniz ki mevcut imkan ve sınırlılıklar çerçevesinde hakkaniyete uygun bir tespiti ancak kura yoluyla gerçekleştirebiliyoruz. Buna göre, hac başvurusuna önce müracaat eden kardeşlerimizin, diğer kardeşlerimize nispetle daha avantajlı olduğunu buradan yeniden ifade etmek istiyorum."

Konuşmaların ardından Erbaş ve Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyelerinin de katılımıyla kura çekildi. Ankara'dan başlayan kura çekimi, illerin plaka sırasına göre devam etti.

Kuralar, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları il bazında "oda tercihli ve otel" konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekildi. Asıl ve yedek tasnifi yapılmayan kurada, Diyanet ve acente ayrımına da gidilmedi.

KESİN KAYITLAR 13-24 OCAK'TA YAPILACAK

Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonuçları bugün saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek.

Kurada adı çıkanlar, 13-24 Ocak 2020'de "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini e-Devlet sistemi üzerinden alarak kayıtlarını müftülükler ve acentelere yapabilecek.

Belirlenen sürede kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-7 Şubat 2020'de dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020'de kayıt yaptırıp da daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız hacca götürecek.

HACI ADAYLARININ KURA HEYECANI

Kutsal topraklara gitmek için hac kurasına katılan yüzlerce Ankaralı, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda heyecanlı bekleyiş yaşadı.
Kurada isimlerini görmek için sabırsızlanan hacı adaylarının bir kısmı gözyaşı döktü.

Hac kurasında isminin çıktığını gören Emine Bağce, 11 yıldır kuraya katıldığını ve senelerdir bu anı beklediğini söyledi. Eşi Ali Bağce'yi telefonla arayarak sevinci paylaşan Emine Bağce, "Allah'ım herkesi hayırla ulaştırsın ve kavuştursun." ifadesini kullandı.

Hac kurasında ismi çıkan adaylardan Vahit Ünlü de sevincini oğlu Serkan Ünlü ve kızını arayarak paylaştı. Ünlü, telefon görüşmesinin ardından "Hacca eşimle gideceğim. Allah'ın huzuruna gidiyorum." dedi.

HAC KURA ÇEKİLİŞİNDE KATSAYI ÖNEMİ

Hac kura çekilişinde katsayı uygulaması kullanılacak. Katsayı uygulaması, hacı adayının ilk müracaat itibariyle toplam yıl sayısı esas alarak gerçekleştiriliyor.

Hac için ön kaydını yaptıran vatandaşların, kayıt yaptırdığı yılların toplam sayısı kendisi ile çarpılarak hesaplanıyor.

2020 yılı haccı için ön kayıt yaptıran kişinin katsayısı 1 olacağı için kura sisteminde bulunma sayısı 1x1=1 olarak hesaplanır.

2010 yılında ilk kaydını yaptıran ve her yıl kaydını yenileyen bir kişinin katsayısı 11x11=121 olarak hesaplanmaktadır.

Katsayı, kişinin kurada çıkma ihtimalini arttırmaktadır. Katsayısı 121 olan kişinin kurada ismi 121 kez yer alır. Katsayısı 1 olan kişinin ismi ise 1 kez yer alır.

BU YIL 83 BİN 430 KİŞİ HACI OLACAK

Bu yıl İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ülkemize tanıdığı Hac kontenjanı, 83 bin 430 oldu. Bu oran, ülke nüfusunun binde biri olarak belirlenmektedir. Hacı adayları, Hac kayıtlarını yenileyenler ve ilk kez kayıt yaptıranlar arasından kura ile belirlenecek. Kura çekilişi, noter huzurunda yapılacak.

2020 HAC KURALARI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

2020 yılına ait hac kuraları çekildikten sonra TC ile sorgulama ekranı, 9 Ocak saat 21.00 itibariyle erişime açık olacak. Sonuçlar, E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Bunlara ilaveten, Hacca gitmeye hak kazanan kişilere kısa mesaj olarak da bilgilendirme yapılacak.

KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR BELGELERİNİ E-DEVLET'TEN ALACAK

Hac kuraları neticesinde kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, 13-24 Ocak tarihleri arasında E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.

KURA SONUÇLARI İÇİN YEDEK ADAYLAR KESİN KAYIT SONRASI BELİRLENECEK

Kesin kayıt sürecini belirlenen süre içerisinde tamamlamayan kişilerin yerine yedek adaylar dahil edilecek. Kura sırası gözetilerek belirlenen yedek adaylar, 30 Ocak-7 Şubat tarih aralığında illere dağıtılan kontenjan çerçevesinde kayıt altına alınacak.

KESİN KAYITLAR SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE ERTELENEBİLECEK

Hacı olmaya hak kazanan ancak çeşitli sağlık sorunları dolayısıyla hacca gitme konusunda sıkıntı çeken kişiler için Diyanet İşleri Başkanlığı kolaylık sağlayacak. Sağlık durumunu belirten bir rapor alınması halinde kayıt hakkı gelecek yıla ertelenebilecek. Ancak bu durum iki kez üst üste gerçekleşmesi halinde hacı adaylarının kura katsayısını sıfırlayacak.

İLK KAFİLE NE ZAMAN YOLA ÇIKACAK?

Kesin kayıt işlemini yaptıran ilk kafile, 22 Haziran tarihinde yola çıkacak. Son kafile ise 25 Temmuz 2020 tarihinde kutsal topraklara gidecek.

GERİ DÖNÜŞLER NE ZAMAN OLACAK?

Geri dönüşler, 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak ve 02 Eylül 2020 tarihinde tamamlanacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN BİLGİLENDİRİCİ AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, dün Diyanet TV'de katıldığı programda hac farizasını yerine getirmek üzere kuraya başvuran kişiler için bazı açıklamalarda bulundu. İşte, o açıklamalar;

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
GIDIN GIDIN SUDILERI ZENGIN ETMEYE.ONLARDA YEMENE VURSUNLAR MÜSLÜMAN PARASIYLA ISLAMIYETI BITIRMEYE AMERIKAYA YARDIM ETSINLER
sen hiç islami bilgi aldın mı veya sen Müslüman nısın demeliydim.. islam cahili şuursuz...
bin yıl da geçse 10 bin yilda geçse sizin bu yazdiginizi anliyacak kafa yok
@bkarakus_1989 SÖZDE KESİLEN KURBANLAR ÇÖLE TOPRAĞA GÖMÜLÜYOR HÜLOĞLAR,SİZDE SEVİNİN AYNI SÜMERLER GELENEĞİNİN YANSIM ASI ALLAHA ADAK ADAMAK GİBİ.ALTTAN GELEN NESİL BU İŞLİBİTİRECEK NOKTAYI KOYACAK.DÜNYA DÜZ YAZAN KİTAPDAN NE HAYIR GELİR.
İSPATI HİÇBİR ZAMAN MÜMKÜN OLMAYAN BİRŞEYİN PEŞİNDEN ANCAK AKILSIZLAR GİDER
@bkarakus_1989 EVET İSLAMİ BİLGİ ALDI KURANIDA OKUDUM,DÜNYA DÜZ YAZIYOR.2 DENİZ SU BİRLEŞME OLAYINIDA PHOTEAMYOSDAN ARAKLAMIŞ,ESKİ YUNANLI KAYIKCILAR BİLE BİLİYORDU.AYRICA KAPTAN CUSTO HİÇBİRZAAN MÜSLÜMAN OLMADI HÜLOĞ.EĞER SEN KURAN KURALLARINA GÖRE YAŞA MAĞDUR OLURSUN HELE HELE KADINLAR.HADİ GİT NİSA SÜRESİNE GÖRE MİRAS PAYLAŞ O ZAMAN
@berkuygurc kitabın neresinde dünya düz yazıyor ayeti bütünüyle paylaşsana bi..
@turker_bekcibasi_1966 .... ne kadar cahilsin allah hidayet versin
ah ah ! ben 20 kere yazıldım kurada çıkmadı...
rahmetli dedem 76 senesinde 12 gunde varip 10 günde dönmüşler simdi 3 saat ne büyük kolaylik allah gayrimüslim lerden razi olsun uçağı icat ettilerde rahat gidip geliyorlar
buda ayrıca beyin zedelemesi geçirmiş ayetlerde allahın gadabı onların üzerinedir diyor sen rahmet diyorsun bu ne cehalet..
Hacca giderken seyran taslamayın. Madem seyran atesten yaratıldı o zaman su tutun. Taş işe yaramaz.
cehalet hat safhada
@0297261813 hay ağzına sağlık süper güzel bir yorum
ya sen supersin. kimsenin aklina gelmez su işi.ama yahudiler beta ingilizler duyarsa ihlaleyi alır rant yaratirlar.
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