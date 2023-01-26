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Hac kuraları 2023 ne zaman çekilecek? Diyanet hac kura takvimi belli mi?

26.01.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hac kuraları 2023 takvimi merak ediliyor. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar hac kura çekilişinin ne zaman yapılacağını yoğun bir şekilde araştırıyorlar. Hac başvuru işlemleri her yıl olduğu gibi bu yılda e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 26 Ocak'ta bitmesi planlanan hac ön kayıt süresinin 31 Ocak'a kadar uzatıldığını açıkladı. Peki, Hac kuraları 2023 ne zaman çekilecek? Diyanet hac kura takvimi belli mi? İşte tüm detaylar...

Hac kuraları 2023 ne zaman çekilecek? Diyanet hac kura takvimi belli mi?

2023 Hac kura çekilişleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Hac başvuruları için ön kayıtlarını e devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre ön kayıt süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı. Peki, Hac kuraları 2023 ne zaman çekilecek? Diyanet hac kura takvimi belli mi? İşte konu hakkında tüm detaylar...

HAC KURALARI 2023 NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, e-Devlet üzerinden yapılacak ön kayıt başvuruları, 31 Ocak tarihine kadar devam edecek.

Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekiyor. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.

Hac kuraları 2023 takvimi henüz belli olmadı. Diyanet hac kura takvimi açıklaması gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Diyanet'in internet sitesinde yayınladığı bilgiye göre hac kayıt ücreti 250 (İkiyüzelli) TL olarak açıklandı.

İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşların anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal tahsilat hesabına veya ilgili bankaların internet bankacılığı aracılığıyla, 250 (İkiyüzelli) TL ön kayıt ücreti yatırmaları gerekiyor.

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Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu sebeple vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, hac müracaatlarını belirlenen süre içerisinde yapmaları önem arz etmektedir.

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diyanet

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