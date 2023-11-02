HAC KURALARI 2024: Hac kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? e-Devlet hac kura sonuçları sorgulama

Hac kuraları 2024 yılı çekilişi yoğun ilgi görüyor. Hacca gitmek isteyen vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Hac kura çekilişi bugün gerçekleştirildi. Kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapıldı. Kuraya görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı.

HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hac kura sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: “Yaklaşık 2 milyon 473 bin 65 kişinin kura çekimi 4-5 saat sürecek ve çıkan kuralar noter aracılığıyla tescillenecektir. Akabinde e-Devlet portalı sunucularına yükleme işlemleri yapıldıktan sonra hacı adaylarımızın ön kayıt sistemine tanımlı cep telefonlarına SMS gönderilecektir. Saat 21.00'dan itibaren Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği e-Devlet portalından açıklanması ön görülmektedir. E-devlet sisteminde hazır olması durumunda kura sonuçlarının daha erken açıklanması söz konusudur.”

HAC KURASI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

KESİN KAYITLAR KASIM AYINDA TAMAMLANACAK

“Bugün çekeceğimiz kuralar neticesinde hak sahipleri belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmamaları halinde onların yerine onların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 6-24 Kasım tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınacaktır.”





