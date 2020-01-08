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  4. Hac kuraları yarın çekiliyor

Hac kuraları yarın çekiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Hac farizasını yerine getirmek üzere Türkiye’den kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayı ve yakınlarının heyecanla beklediği hac kuraları yarın çekilecek.Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda yarın saat 10.00’da yapılacak kura çekimi, bilgisayar ortamında noter huzurunda kamuoyuna açık yapılacak.

Hac farizasını yerine getirmek üzere Türkiye’den kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayı ve yakınlarının heyecanla beklediği hac kuraları yarın çekilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda yarın saat 10.00’da yapılacak kura çekimi, bilgisayar ortamında noter huzurunda kamuoyuna açık yapılacak. Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Hacca gitmek için daha önce başvurduğu halde gidemeyip kayıtları yenilenenler ile bu yıl ilk kez başvuru yapan hacı adaylarının katılacağı kura, vatandaşların ön kayıt yaptırdıkları yıllar dikkate alınarak hesaplanan katsayı ve oranları ile hac konaklama tercihleri esas alınarak çekilecek. Hacı adayları, kura sonuçlarını saat 21.00’den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek.

Kesin kayıtlar 13 Ocak’ta başlayacak
Hacı adayları, e-Devlet üzerinden alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi’ ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek. Kesin kayıt belgesi alınırken ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu’ veya ‘Acenta Organizasyonu’ tercihleri de yapılabilecek. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-07 Şubat tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

Sağlık sorunları sebebiyle kesin kayıt hakkı ertelenebilecek
Bu yıl kesin kayıt hakkı kazanan herhangi bir hacı adayı sağlık sorunları sebebiyle hacca gidemeyecek durumdaysa, sağlık durumunu belirtir bir heyet raporu aldığı takdirde kesin kayıt hakkı gelecek yıla ertelenebilecek. Ancak iki kez üst üste gitmekten vazgeçen hacı adaylarının katsayıları sıfırlanacak.

Kura katsayısı nasıl belirleniyor?
2009’da uygulanmaya başlanılan katsayılı kura sisteminde hacı adaylarının katsayıları ön kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren bekledikleri yılın kendisiyle çarpımıyla hesaplanıyor. Buna göre 2011 yılından bugüne aralıksız kayıt yenileyen hacı adaylarının kuradaki katsayısı 100, bu yıl ilk kez başvuru yapan hacı adaylarının kura katsayısı ise 1 olacak.

İlk kafile 22 Haziran’da yola çıkacak
Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran’da başlayacak, 25 Temmuz’da tamamlanacak. Dönüşler ise 6 Ağustos’ta başlayıp, 2 Eylül tarihinde sona erecek. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına kutsal topraklara gitmeden önce hac ibadetiyle ilgili özel eğitim ve seminerler düzenleyecek.

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