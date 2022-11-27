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Hac kurası ne zaman çekilecek? 2023 Hac kurası takvimi belli oldu mu?

27.11.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Hac kuraları, 2022'nin sonlarına gelinmesiyle Müslümanlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Hacca giderek ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenler, 'Hac kurası ne zaman?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki Hac kurası ne zaman çekilecek? 2023 Hac kurası takvimi belli oldu mu? İşte detaylar...

Hac kurası ne zaman çekilecek? 2023 Hac kurası takvimi belli oldu mu?

Önümüzdeki yılın hac kuraları, binlerce hacı adayı tarafından araştırılmaya başlandı. Dini vazifelerini yere getirmek ve kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar 2023 Hac kura takvimini araştırıyor. Peki Hac kurası ne zaman çekilecek? 2023 Hac kurası takvimi belli oldu mu? İşte detaylar...

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2023 Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Hac kurasının önümüzdeki aylarda yapılacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin güncel bir açıklama yapıldığında, detaylar sayfamızda yer alacak.

Hac kurası ne zaman çekilecek? 2023 Hac kurası takvimi belli oldu mu?

HAC KİMLERE FARZDIR?

Hac'ca gitmek, İslam'ın beş şartından biridir. Hicretin 9’uncu yılında farz kılınmıştır. Haccın farz oluşu, Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir.

Hac, hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadettir. Hac'ca gitmek, şu şartları taşıyanlara farzdır:

Müslüman olmak.
Akıllı olmak.
Ergenlik çağına gelmiş bulunmak.
Hür olmak.
Haccın farz olduğunu bilmek. (Bu, Müslüman olmayan ülkelerde Müslümanlığı kabul edenler içindir. İslam ülkelerinde yaşayan Müslümanlar için böyle bir şart aranmaz.)
Asli ihtiyaçlardan başka, hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu âile fertlerinin geçimlerini sağlayacak servete sahip olmak.
Hac yolculuğu için gereken vasıta ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak.Haccı yapabilecek zamana yetişmiş olmak.

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