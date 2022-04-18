Hac kurası ne zaman yapılacak? 2022 hac kura başvurusu başladı mı? Hac kura başvuru ekranı açıldı mı?

2022 hac kurası ne zaman yapılacak? Hac kurası başvuruları başladı mı? Hac kura başvuru ekranı şimdiden araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açıklamasının ardından hac kurası için geri sayım başladı. Hac ibadetine bu yıl 37 bin 770 kişinin gideceği duyuruldu. 2 yıldır pandemi nedeniyle hacca gidilemiyordu. Peki; 2022 hac kurası ne zaman? Hac kura başvurusu başladı mı?

HAC KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Uluslararası Çizgilerle Ramazan Sergisi'ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kontenjanı belli oldu. 2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek" dedi.

Hac kurasının ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama ise henüz yapılmadı.

HAC KAYITLARI NE ZAMAN?

Hac kayıtları en son 2019 yılında 2 Ocak tarihinde başlayıp, 11 Ocak tarihinde sona ermişti. Önümüzdeki yılın kayıt tarihi hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.

2020'DEN BERİ HAC VE UMRE UÇUŞLARI YAPILAMIYORDU

İçlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülke için yasaklar uygulanmıştı.

Koronavirüs nedeniyle 17 Şubat 2020'den beri Türkiye'den Suudi Arabistan'a hac ve umre uçuşları yapılamazken konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan, yurt dışından gelen hacı adayları ve umrecilere yönelik PCR testi, karantina ve aşı zorunluluğunu tamamen kaldırıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke dışından gelen hacı adayları ve umrecilerin aşı, PCR ve karantina gerektirmeden ülkeye girebileceği belirtildi.



