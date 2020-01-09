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  4. Hac kurası sonuçları 2020! Diyanet hac kurası sonuçlarını tam isim listesini açıkladı mı? (2020 Hac kura sonuçları sorgulama ekranı)

Hac kurası sonuçları 2020! Diyanet hac kurası sonuçlarını tam isim listesini açıkladı mı? (2020 Hac kura sonuçları sorgulama ekranı)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 10:13 | Son Güncelleme

2020 hac kurası çekilişi başladı. Son dakika haberine göre yüz binlerce hacı adayının merakla beklediği 200 hac kurası başladı. Kutsal vazifeyi yerine getirmek isteyenler 'Hac kurası sonuçları açıklandı mı? 2020 Hac kura sonuçları sorgulama nasıl?' sorularına yanıt arıyor. İşte Diyanet tarafından isim isim tam liste olarak açıklanacak olan, 83 bin 430 kişinin kutsal topraklara gitmeye hak kazanacağı 2020 hac kurası ile ilgili tüm detaylar...

Hac kurası sonuçları 2020! Diyanet hac kurası sonuçlarını tam isim listesini açıkladı mı? (2020 Hac kura sonuçları sorgulama ekranı)

2020 Hac kura sonuçları canlı yayında yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek. 2020 hac kura sonuçları sorgulama ekranına akşam saatlerinde aktarılacak olan bilgiler, E-Devlet aracılığıyla öğrenilebilecek. 2020 Hac kuraları için çekiliş sonuçları canlı yayında il bazında gerçekleştirileceği için adaylar tarafından rahatlıkla takip edilebilecek. Hac kura sonuçları sonrasında 83 bin 430 kişi hacca gitmeye hak kazanacak. Hac kuraları çekiliş sonuçları açıklamasının akabinde, 13 Ocak tarihi itibariyle kesin kayıtlar alınacak. Kesin kayıt yaptırmayan kişilerin 2020 yılı için kayıt işlemleri iptal olacak.

İşte, 2020 Hac kuraları çekilişi hakkında detaylı bilgiler

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2020 yılının Hac kuraları 9 Ocak Perşembe günü saat 10.00'da başladı. Çekiliş, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekilişi, aşağıdaki ekran üzerinden canlı yayınla izlenebilecek.

HAC KURA ÇEKİLİŞİNDE KATSAYI ÖNEMİ

Hac kura çekilişinde katsayı uygulaması kullanılacak. Katsayı uygulaması, hacı adayının ilk müracaat itibariyle toplam yıl sayısı esas alarak gerçekleştiriliyor.

Hac için ön kaydını yaptıran vatandaşların, kayıt yaptırdığı yılların toplam sayısı kendisi ile çarpılarak hesaplanıyor.

2020 yılı haccı için ön kayıt yaptıran kişinin katsayısı 1 olacağı için kura sisteminde bulunma sayısı 1x1=1 olarak hesaplanır.

2010 yılında ilk kaydını yaptıran ve her yıl kaydını yenileyen bir kişinin katsayısı 11x11=121 olarak hesaplanmaktadır.

Katsayı, kişinin kurada çıkma ihtimalini arttırmaktadır. Katsayısı 121 olan kişinin kurada ismi 121 kez yer alır. Katsayısı 1 olan kişinin ismi ise 1 kez yer alır.

BU YIL 83 BİN 430 KİŞİ HACI OLACAK

Bu yıl İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ülkemize tanıdığı Hac kontenjanı, 83 bin 430 oldu. Bu oran, ülke nüfusunun binde biri olarak belirlenmektedir. Hacı adayları, Hac kayıtlarını yenileyenler ve ilk kez kayıt yaptıranlar arasından kura ile belirlenecek. Kura çekilişi, noter huzurunda yapılacak.

2020 HAC KURALARI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

2020 yılına ait Hac kuraları çekildikten sonra TC ile sorgulama ekranı, 9 Ocak saat 21.00 itibariyle erişime açık olacak. Sonuçlar, E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Bunlara ilaveten, Hacca gitmeye hak kazanan kişilere kısa mesaj olarak da bilgilendirme yapılacak.

KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR BELGELERİNİ E-DEVLET'TEN ALACAK

Hac kuraları neticesinde kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, 13-24 Ocak tarihleri arasında E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.

KURA SONUÇLARI İÇİN YEDEK ADAYLAR KESİN KAYIT SONRASI BELİRLENECEK

Kesin kayıt sürecini belirlenen süre içerisinde tamamlamayan kişilerin yerine yedek adaylar dahil edilecek. Kura sırası gözetilerek belirlenen yedek adaylar, 30 Ocak-7 Şubat tarih aralığında illere dağıtılan kontenjan çerçevesinde kayıt altına alınacak.

KESİN KAYITLAR SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE ERTELENEBİLECEK

Hacı olmaya hak kazanan ancak çeşitli sağlık sorunları dolayısıyla hacca gitme konusunda sıkıntı çeken kişiler için Diyanet İşleri Başkanlığı kolaylık sağlayacak. Sağlık durumunu belirten bir rapor alınması halinde kayıt hakkı gelecek yıla ertelenebilecek. Ancak bu durum iki kez üst üste gerçekleşmesi halinde hacı adaylarının kura katsayısını sıfırlayacak.

İLK KAFİLE NE ZAMAN YOLA ÇIKACAK?

Kesin kayıt işlemini yaptıran ilk kafile, 22 Haziran tarihinde yola çıkacak. Son kafile ise 25 Temmuz 2020 tarihinde kutsal topraklara gidecek.

GERİ DÖNÜŞLER NE ZAMAN OLACAK?

Geri dönüşler, 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak ve 02 Eylül 2020 tarihinde tamamlanacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN BİLGİLENDİRİCİ AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, dün Diyanet TV'de katıldığı programda hac farizasını yerine getirmek üzere kuraya başvuran kişiler için bazı açıklamalarda bulundu. İşte, o açıklamalar;

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