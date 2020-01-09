Hac kurası sonuçları 2020! Diyanet hac kurası sonuçlarını tam isim listesini açıkladı mı? (2020 Hac kura sonuçları sorgulama ekranı)

2020 Hac kura sonuçları canlı yayında yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek. 2020 hac kura sonuçları sorgulama ekranına akşam saatlerinde aktarılacak olan bilgiler, E-Devlet aracılığıyla öğrenilebilecek. 2020 Hac kuraları için çekiliş sonuçları canlı yayında il bazında gerçekleştirileceği için adaylar tarafından rahatlıkla takip edilebilecek. Hac kura sonuçları sonrasında 83 bin 430 kişi hacca gitmeye hak kazanacak. Hac kuraları çekiliş sonuçları açıklamasının akabinde, 13 Ocak tarihi itibariyle kesin kayıtlar alınacak. Kesin kayıt yaptırmayan kişilerin 2020 yılı için kayıt işlemleri iptal olacak.

Hac için ön kaydını yaptıran vatandaşların, kayıt yaptırdığı yılların toplam sayısı kendisi ile çarpılarak hesaplanıyor.

2020 yılı haccı için ön kayıt yaptıran kişinin katsayısı 1 olacağı için kura sisteminde bulunma sayısı 1x1=1 olarak hesaplanır.

2010 yılında ilk kaydını yaptıran ve her yıl kaydını yenileyen bir kişinin katsayısı 11x11=121 olarak hesaplanmaktadır.

Katsayı, kişinin kurada çıkma ihtimalini arttırmaktadır. Katsayısı 121 olan kişinin kurada ismi 121 kez yer alır. Katsayısı 1 olan kişinin ismi ise 1 kez yer alır.

BU YIL 83 BİN 430 KİŞİ HACI OLACAK

Bu yıl İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ülkemize tanıdığı Hac kontenjanı, 83 bin 430 oldu. Bu oran, ülke nüfusunun binde biri olarak belirlenmektedir. Hacı adayları, Hac kayıtlarını yenileyenler ve ilk kez kayıt yaptıranlar arasından kura ile belirlenecek. Kura çekilişi, noter huzurunda yapılacak.

2020 HAC KURALARI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

2020 yılına ait Hac kuraları çekildikten sonra TC ile sorgulama ekranı, 9 Ocak saat 21.00 itibariyle erişime açık olacak. Sonuçlar, E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Bunlara ilaveten, Hacca gitmeye hak kazanan kişilere kısa mesaj olarak da bilgilendirme yapılacak.