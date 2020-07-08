Hac paraları iade ediliyor mu? 2020 Hac iptal mi? Diyanet'ten hac açıklaması

Koronavirüs pandemisi tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Salgında ikinci dalgadan çekinen uzmanlar vatandaşları tedbirli davranmaya çağırırken, bu süreçte hac ibadeti de ertelendi. 2020'de hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bu süreçte bu ibadeti yerine getiremeyecekler. Diyanet hac açıklaması ile vatandaşları bilgilendirirken, hac paraları iade edilecek mi, gibi soruların tamamı yanıt buldu. İşte 2020 hac konusunda merak edilenler... 2020 hac iptal mi? Bu yıl hac ibadetini sadece Suudi Arabistan vatandaşları gerçekleştirebilecekler. Bu yıl için kesin kayıt hakkı elde edip kayıt yaptıran hacı adaylarının kayıtları ise Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB'a bağlı acenteler organizasyonunca 2021 yılına devredildi. Buna göre; kesin kayıtları devredilen vatandaşlar 2021 yılında hacca gidebilecek. Diğer taraftan hacı adaylarının bu haklarından vazgeçmeleri de mümkün. Hac paraları iade ediliyor mu? 2021'de hacca gitmekten vazgeçen vatandaşlara ödedikleri ücretin tamamı iade edilecek. Diğer taraftan 2021 yılında gitmeyi kabul edenler, yani erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktar iade edilecek.

Hac paraları ne zaman geri verilecek? Hac ibadetinden vazgeçen vatandaşlara paralarının ne zaman iade edileceği de açıklandı. Yapılan açıklamada, "Ücret iadeleri, yapılan tercih sonunda alınacak 'Hac Ücret İade Belgesi' ve T.C. kimlik numarası ibraz edilmek kaydıyla 13 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Ziraat bankaları aracılığıyla yapılacaktır. Kayıt ve ücret iade belge işlemleri, il ve ilçe müftülüklerinden, 'www.hac.gov.tr' adresindeki e-Devlet kimlik doğrulama sistemi veya hacı adayının istemesi halinde kayıtlı olduğu acente üzerinden yapılacak." ifadelerine yer verildi. Ertelemek isteyenler ne yapacak? Bu yıl hacca gidemeyip 2021'de bu ibadeti yerine getirmek isteyen hacı adayları, müftülük veya acenteden aldıkları dilekçe örneklerini uygun şekilde doldurarak imzalayacaklar, grup halinde ertelemek isteyenler veya vazgeçenler olması halinde ise bütün grup üyelerinin imzaları alınarak müftülüklerde veya acentelerde muhafaza edilecek. Diyanet hac açıklaması Diyanet İşleri Başkanlığı kurumsal internet sitesinden "2020 Yılı Hac Erteleme ve Ücret İadeleri İle İlgili Açıklama" başlığıyla bir açıklama yayımladı. İşte o açıklamanın tam metni:

Kovid-19 salgını nedeniyle Suudi Arabistan'ın almış olduğu karara göre; 2020 yılında hac ibadeti sadece Ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanlarla eda edilecek ve yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyecektir. Alınan bu karardan sonra 2020 yılında hac ibadetini yapmak için kayıtlarını yaptıran hacı adaylarının durumu Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca görüşülüp karara bağlandı. Buna göre: 2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip kayıt yaptıran hacı adaylarının, Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB'a bağlı acenteler organizasyonunca alınan kayıtları 2021 yılına devredildi. 2020 yılında kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 yılına haccı erteleme veya 2021 yılında hacca gitmekten vazgeçme tercihinde bulunabileceklerdir. A- 2021 yılına Haccını Ertelemek İsteyenler: Suudi Arabistan'da yapılan muhtelif ön ödemeler, hacı adaylarına verilen/verilecek eser ve malzeme temini, eğitim ve bilgilendirme, sağlık vb. faaliyet/hizmetler gereği yapılan hazırlıklara ilişkin harcamaların karşılığı olarak 2021 yılı hac organizasyonu için belirlenecek ücretlerden mahsup edilmek üzere kişi başı 1.000'er Suudi Arabistan Riyalı (SAR) hacı adayının kayıt yaptırdığı organizasyona (Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB'a bağlı acenteler) ait hesaplarda bloke edilecektir.