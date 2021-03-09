Hac ve Umre ne zaman yapılacak? Hac ve Umre yasağı kalktı mı? Diyanet açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı Hac ve Umre seyahatleri için birçok kişinin beklediği açıklamayı yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı, yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı'ndan sonrasına ertelemesi dolayısıyla ülkemizden umre ve hac ziyaretleri bu sene yapılamayacaktır." dedi.

DİYANET İŞLERİ HAC VE UMRE AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşların yoğun soruları sebebiyle Hac ve Umre ziyaretleri hakkında açıklama yapma gereği duydu.

Yapılan açıklamada 2020 yılının Hac ibadetinin Covid-19 pandemisi sebebiyle yapılamadığını ve hacı adaylarının kura ve kayıt haklarının 2021 yılı için de saklı tutulduğunu söyledi.

Aynı zamanda Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılındaki hac ve umre ziyaretlerine ilişkin görüşmelerin de hâlâ devam ettiğini açıklayan Diyanet İşleri Bakanlığı, görüşmelerden sonuç alındığı zaman, alınan kararın kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

2021 HAC VE UMRE İBADETİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucunda Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelendiği öğrenildi. Bu sebeple ülkemizden bu sene umre ziyareti yapılamayacağına karar verildi.

