Hac yolcusu esnaftan helalleşme ilanı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yaklaşık 50 yıldır ticaretle uğraşan Ramazan Tetik (57), hac yolculuğuna çıkmadan önce verdiği gazete ilanıyla alacaklı ve borçluları ile helalleşmek istedi. İlanı görenlerin birkaç gündür dükkanına geldiğini belirten Tetik, hesaplarını kapatıp, borç yüküyle değil gönül rahatlığıyla hacca gideceğini söyledi.

Torbalı'daki kapalı pazar yerinde tarım ilacı, sebze tohumu ile gübre satışı yapan, evli ve 1 çocuk babası Ramazan Tetik, 15 Temmuz'da hac görevini yerine getirmek için kutsal toprakları ziyaret edecek. Yaklaşık 50 yıldır ticaretle uğraşan Tetik, hacca gitmeden önce alacağı ve borcu olanlar ile helalleşmek için yerel gazeteye ilan verdi. 'Bu 50 yıl içinde benden alacağı olanların gideceğim gün saat 19.00'a kadar kapalı pazar yerindeki dükkanıma bekliyorum. Benim hakkım geçtiyse herkese hakkımı helal ediyorum. Bana borcu olanların da en kısa zamanda borçlarını ödemelerini bekliyorum' yazılı ilan veren Tetik, 2 gün içinde çok sayıda kişinin kendisini ziyaret ettiğini anlattı.

'SADECE HELALLEŞMEK İSTİYORUM'

Aynı dükkanı 24 yıldır işlettiğini belirten Ramazan Tetik, "8 yıl önce emekli oldum. Emekli maaşı yetmiyor. 24 yıldır bu dükkanı işletiyorum. Allah nasip ederse pazartesi günü ablamla beraber hac yolculuğuna çıkacağım. Kul hakkı çok önemli. Benim meşhur olma gibi bir niyetim yok. Sadece helalleşmek istiyorum" dedi.

Yaklaşık 3 ay önce müftülükten gelen mesaj üzerine hacca gitmek için kesin kaydını yaptıran Tetik, "Yedek listedeydim. Hacca gideceğim kesinleşince omzumda yük hissettim. Piyasada borcum da var alacağım da. Gazeteye ilan verdim. Telefon edenler oldu, dükkana gelmeye başladılar. Dün bir çiftçi geldi. Birkaç yıl önce ilaç satmışım. Ot ilacı bezelyelerini öldürmüş. Yerine domates ilacı verdim, helalleştik. Onun da gönlünü aldım. Bu sabah biri geldi. 915 lira borcu varmış bana. 15'ini sildik, 900 ödedi; borcunu kapattık. Borç yüküyle hacca gitmek istemiyorum. Dükkanımı oğlumla beraber 22 yıllık yardımcıma emanet edeceğim. Dükkana ben yokken, onlar bakacak" diye konuştu.

TEK TEK HELALLEŞTİLER

Ramazan Tetik'e komşuluk yapan esnaftan Feride Dobur da 2 yıldır yan dükkanda yemek hizmeti verdiğini belirterek, "İlanı görünce şaşırdım; ama komşumuz çok iyi niyetlidir, yardımseverdir. Tüm haklarımız helal olsun" dedi.

Her gün selamlaştıklarını ve aile gibi olduklarını söyleyen esnaftan Enver Öztaş da "Ramazan ile 10 yıldır komşuyuz. Birbirimize hep yardımcı oluyoruz. Hal hatır sorarız. Gideceğini duyduk. Helalleşmeye geldik. Biz de hakkımızı helal ettik. Nasipse birkaç güne yolcu edeceğiz onu" diye konuştu.

Ramazan Tetik'in hem müşterisi hem de dostu olduğunu anlatan Osman Bayındır ise "Ramazan'ı 25 yıldır tanırım. Müşterisiyim; ama dostumuz aynı zamanda. Çiftçilik yapıyorum. İlaçlarımı tohumlarımı buradan alırım. Bugün helalleştik. Ondan alacağım değil de vereceğim çok oluyor. Çiftçilik ve hayat şartları zor. Çıkardığımız mahsuller para etmeyince borçlu kalıyoruz. Bugün de bana hakkını helal etti. Onunkini biz ödeyemeyiz" dedi.

Ali Alahort ise "50 lira borcum vardı. Onu vermeye geldim. Tüm hakkım helal olsun" diye konuştu.