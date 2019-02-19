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Hacamat artık doktorlar tarafından da uygulanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 09:27 | Son Güncelleme

Geleneksel tedavi yöntemi olarak geçmişten günümüze kullanılan hacamat uygulaması artık hastanelerde de yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları projesi kapsamında doktorlar tarafından uygulanan hacamat (kupa uygulaması) hastalara şifa kaynağı oluyor.

Bolu'da doktorlar tarafından da uygulanmaya başlayan hacamat sırt, baş, boyun, bel, eklem ağrısı ile yorgunluk ve halsizlik gibi şikayetlerde kullanılıyor. Hastanın bir gün öncesinde diyet yapmasıyla başlayan tedavinin etkisi 6 ay boyunca devam ediyor.

İnsan vücudu üzerinde birçok etkisi olduğu bilinen hacamat, geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Hastanede, her gün aralarında çevre illerden gelenlerin de olduğu yaklaşık 40 hastaya hizmet veriliyor.

'HACAMAT ETKİN HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR'

'HACAMAT ETKİN HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR'
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanı Özgür Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hacamatın geçmişinin binlerce yıl geriye gittiğini belirterek, "Bu tedaviyi insanlar, binlerce yıldır birçok hastalığın tedavi edilmesinde uygulamışlar. Hacamat, Günümüzde de etkin bir şekilde hastalıkların tedavi edilmesi için kullanılmakta hacamat." diye konuştu. Hacamatın uygulanış şeklinden bahseden Aslan, şu bilgileri verdi:
"Genellikle sırt, baş, boyun, bel, eklem ağrısı ile yorgunluk ve halsizlik gibi şikayetlerde hacamat tedavisi yapıyoruz. Hacamat öncesinde hastayı değerlendirmeye alıyoruz ve şikayetlerini dinliyoruz. Hastanın neresine, nasıl ve kaç seans hacamat tedavisi yapılacağını belirledikten sonra hastanın bir gün öncesinden diyet yapmasını istiyoruz. Hasta bir gün öncesinden hayvansal gıdayı kesiyor. Hasta tedaviye gelmeden 3 saat öncesinden de aç kalıyor. Daha sonra hastaya hacamat tedavisi yapıyoruz. Tedavi bittikten sonra tekrar 2 saat açlık süresi istiyoruz. O günde hayvansal gıdadan uzak durup, ertesi gün normal hayatına devam edebilecek şekilde hastamızı yönlendiriyoruz."
Aslan, hacamat tedavisinde vücuda atılan çiziklerin 1 milimetre olduğunu, çizik yerlerinin 24 saat içerisinde iyileştiğini, tedavinin ardından hastanın pansumanının yapıldığını anlatarak, "Ertesi gün hasta normal hayatına devam ediyor. Tedavinin yansıması ertesi gün görülüyor. Tedavinin ardından vücutta bir dinçlik oluyor. Hasta kendini daha enerjik hissediyor, üzerindeki stresi atıyor. Hasta çok fazla strese maruz kalmaması durumunda tedavi 6 ay etki ediyor." diye konuştu.

'HACAMATTAN SONRA AĞRILARIM GEÇTİ'

'HACAMATTAN SONRA AĞRILARIM GEÇTİ'
Tedavi için Ankara'dan Bolu'ya gelen omurilik hastası 59 yaşındaki Döndü Bal, "6 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum. Üç hastanede tedavi gördüm, 6 aydır da evde tedavi oluyorum. Hacamat tedavisi yaptırdım. Sırtımda ağrı vardı. Hacamattan sonra ağrılarım geçti. Vücudum biraz daha rahatladı." ifadelerini kullandı.
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hacamat Bolu

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