Hacamat Nedir? Hacamat Nasıl Yapılır, Ne İşe Yarar?

Alternatif tıbbın en büyük buluşlarından biri olan hacamatın uygulanışı çok eski dönemlere dayanır. Hacamat, günümüz tıbbında da etkili bir yöntem olarak uygulanmakta ve uygulanan hastaların olumlu yaklaşımlarıyla modern tıpta çığır açmaya devam etmektedir. "Ebers Papyrus" adı verilen ve dünyanın en eski tıp kitaplarından biri olduğuna inanılan bu şifa kitabında M.Ö 1550 yılında eski Mısırlıların hacamatı nasıl uyguladıkları anlatılmaktadır ve sağlık için sayısız faydası olduğundan söz edilmektedir.
Hacamat özel olarak tasarlanmış vakumlu kupalar yardımıyla kan alma yöntemi olarak bilinir. Kelime anlamı olarak "emmek ve eski formuna döndürmek" olarak bilinen hacamat, Arapça kökenli bir kelimedir. Çin, Mısır ve Orta Doğu kültüründe sıkça başvurulan yöntemlerdendir. Bu vakumlu kupalar vücudun kendi yöntemleriyle atamadığı toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Damarları tıkayan kirli kanı organlara zarar vermemesi için vücuttan arındırır. Bu yöntem sayesinde tüm vücut sağlıklı ve zinde kalır. Hastalıklardan korunmanın en etkili yollarından biridir. Modern tıp da bu eski ama mucizevi yönteme kayıtsız değildir, günümüz tıbbında da uygulanan ve oldukça ilgi gören bir tedavi şeklidir.
Hacamat hem ülkemizde hem de başka ülkelerde etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir. Vücuttaki pis kanın atılmasını sağlayarak pek çok hastalığa kısa sürede çözüm getiren ağrısız, acısız ve istirahat gerektirmeyen bir yöntem olduğu için tercih edilmektedir. Merak edilen bir diğer soru ise evde hacamat nasıl yapılır sorusudur. Kişinin evde kendine hacamat yapması tehlikeli olabilir. Çünkü hacamat işlemi cerrahi bir müdahaledir ve doktorlar tarafından yapılması tavsiye edilir. Eğer bir hastalığınız varsa ve dışarı çıkamıyorsanız ancak bu şekilde doktor tedavinizi evde yapabilir. Ama kesinlikle kişi bu işlemi kendi uygulamaya kalkmamalıdır. Hacamat yapılan günler için bahar ayları tercih edilmesi daha uygun olur. Ancak tabii ki hastalığın tedavisinin acil yapılması gerekiyorsa bu tarihlere uyulma zorunluluğu olmadan en kısa sürede yapılabilir. Yılda 2 kere yapılmasında bir sakınca yoktur.
Aslında bazı istisnai durumlar ya da bazı hastalığa sahip olan kişiler dışında herkesin rahatlıkla yaptırabileceği bir işlemdir. Kan tutması yaşayanlara, kemoterapi tedavisi görenlere, diyaliz ve hemofili hastalarına, regl döneminde olan kadınlara, kan sulandırıcı ilaç kullananlara, kalp pili takılı olan hastalara, katarakt hastalarına, organ nakli geçirenlere, panik atak hastalarına ya da hamile kadınlara hacamat yapılamaz. Bu hastalıklara sahip olmayan kişiler doktor kontrolünde hacamat tedavisi yaptırabilirler.
Hacamatın faydaları saymakla bitmez. Yapıldığı bölgeye göre değişkenlik gösteren faydaları sayesinde pek çok hastalığın tedavisi hacamat ile mümkündür.
Hacamat bir bakıma cerrahi müdahale olarak kabul edilir. Nasıl yapılacağı, hangi kişiler için uygun olduğu ve uygulanacak tedavi metotları doktor tarafından belirlenir. Şişeler vücudun ağrıyan yerlerine tutturulur. Bu şekilde yarım saat şişelerin pis kanı vücuttan çekmesi beklenir. Bu sırada ağrıyan bölge uyuşur. Bölge uyuşmasıyla birlikte şişeler çıkarılır ve şişelerin olduğu uyuşan kısımlara jiletle ya da mihcam aleti ile minik kesikler atılır. Sonra o çiziklerin üzerine yeniden şişeler tutturulur. Böylece pis kan şişelere toplanmış olur. Atılan kesiklerden korkmaya gerek yoktur çünkü çok ince bir şekilde atılan bu çizikler birkaç güne kalmaz iyileşir. Yara ne kabuk bağlar, ne ağrı yapar, ne de sonrasında o bölgede iz bırakır. Hacamat yöntemi genel olarak sırt bölgesine uygulansa da aslında vücudun rahatsızlık duyulan pek çok bölgesine rahatlıkla uygulanabilir. Hastanın şikayetine göre baş bölgesine ya da başka akupunktur bölgelerine de uygulanması mümkündür.
Kafaya yapılan hacamat da yine aynı şekilde şişelerin kafa derisine tutturulmasıyla yapılır. Ancak kafanın tıraşlı olması gerekir. Kafaya yapılan hacamat; işitme bozuklukları, migren, baş ağrısı, kulak çınlaması, alerjik rinit, diş ve diş eti hastalıkları, ağız kokusu, meniere sendromu, göz tansiyonu, hipofiz hormonu bozuklukları, saç dökülmeleri, birtakım psikolojik hastalıklar, anksiyete, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozuklukları, dikkat dağınıklığı yüksek tansiyon, unutkanlık ve depresyon gibi pek çok hastalık üzerinde etkilidir.
Dize yapılan hacamat da yine aynı şekilde dizin etrafına 3 adet şişe tutturularak yapılan bir işlemdir. Dize yapılan hacamattaki amaç diz ağrılarını ve kireçlenmeyi yok etmektir. Öte yandan menisküs hastalarına da uygulanan oldukça etkili bir yöntemdir. Hastalar, vücutlarındaki zehirli kanın gittiğine ve ağrılarının yavaş yavaş yok olduğuna kısa sürede şahit olurlar.
Hacamatın zararları kişinin sağlık durumuna göre farklılık gösterebilir. Hacamat tedavisi kimilerine çok iyi gelirken kimileri için aynı şekilde fayda sağlamayabilir. Bu durumu netleştirmek için mutlaka bir hekime danışmak gereklidir. Hacamat işlemi için gerekli olan malzemeler steril ve tek kullanımlık olmalıdır. Ayrıca hacamat için açılan kesikler her ne kadar küçük de olsa enfeksiyon kapma riskini artırır. Ayrıca işinin ehli kimseler tarafından yapılmazsa ciltte yanık ve enfeksiyon oluşumuna sebep olabilir.
Hacamatın zararlarıyla ilgili bazı Hadis'i Şerifler de şunlardır;
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