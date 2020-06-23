Hacamat Nedir? Hacamat Nasıl Yapılır, Ne İşe Yarar?

Alternatif tıbbın en büyük buluşlarından biri olan hacamatın uygulanışı çok eski dönemlere dayanır. Hacamat, günümüz tıbbında da etkili bir yöntem olarak uygulanmakta ve uygulanan hastaların olumlu yaklaşımlarıyla modern tıpta çığır açmaya devam etmektedir. "Ebers Papyrus" adı verilen ve dünyanın en eski tıp kitaplarından biri olduğuna inanılan bu şifa kitabında M.Ö 1550 yılında eski Mısırlıların hacamatı nasıl uyguladıkları anlatılmaktadır ve sağlık için sayısız faydası olduğundan söz edilmektedir. Hacamat Nedir? Hacamat özel olarak tasarlanmış vakumlu kupalar yardımıyla kan alma yöntemi olarak bilinir. Kelime anlamı olarak "emmek ve eski formuna döndürmek" olarak bilinen hacamat, Arapça kökenli bir kelimedir. Çin, Mısır ve Orta Doğu kültüründe sıkça başvurulan yöntemlerdendir. Bu vakumlu kupalar vücudun kendi yöntemleriyle atamadığı toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Damarları tıkayan kirli kanı organlara zarar vermemesi için vücuttan arındırır. Bu yöntem sayesinde tüm vücut sağlıklı ve zinde kalır. Hastalıklardan korunmanın en etkili yollarından biridir. Modern tıp da bu eski ama mucizevi yönteme kayıtsız değildir, günümüz tıbbında da uygulanan ve oldukça ilgi gören bir tedavi şeklidir.

Hacamat Neden Yapılır? Hacamat hem ülkemizde hem de başka ülkelerde etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir. Vücuttaki pis kanın atılmasını sağlayarak pek çok hastalığa kısa sürede çözüm getiren ağrısız, acısız ve istirahat gerektirmeyen bir yöntem olduğu için tercih edilmektedir. Merak edilen bir diğer soru ise evde hacamat nasıl yapılır sorusudur. Kişinin evde kendine hacamat yapması tehlikeli olabilir. Çünkü hacamat işlemi cerrahi bir müdahaledir ve doktorlar tarafından yapılması tavsiye edilir. Eğer bir hastalığınız varsa ve dışarı çıkamıyorsanız ancak bu şekilde doktor tedavinizi evde yapabilir. Ama kesinlikle kişi bu işlemi kendi uygulamaya kalkmamalıdır. Hacamat yapılan günler için bahar ayları tercih edilmesi daha uygun olur. Ancak tabii ki hastalığın tedavisinin acil yapılması gerekiyorsa bu tarihlere uyulma zorunluluğu olmadan en kısa sürede yapılabilir. Yılda 2 kere yapılmasında bir sakınca yoktur. Kimler Hacamat Yaptırabilir? Aslında bazı istisnai durumlar ya da bazı hastalığa sahip olan kişiler dışında herkesin rahatlıkla yaptırabileceği bir işlemdir. Kan tutması yaşayanlara, kemoterapi tedavisi görenlere, diyaliz ve hemofili hastalarına, regl döneminde olan kadınlara, kan sulandırıcı ilaç kullananlara, kalp pili takılı olan hastalara, katarakt hastalarına, organ nakli geçirenlere, panik atak hastalarına ya da hamile kadınlara hacamat yapılamaz. Bu hastalıklara sahip olmayan kişiler doktor kontrolünde hacamat tedavisi yaptırabilirler.

Hacamat Ne İşe Yarar? Hacamatın faydaları saymakla bitmez. Yapıldığı bölgeye göre değişkenlik gösteren faydaları sayesinde pek çok hastalığın tedavisi hacamat ile mümkündür. Kandaki zehirli kanın vücuttan atılmasını sağlayarak kana detoks uygular.

Hacamat sayesinde çok daha zinde ve enerjik hissetmek mümkündür. Vücuttaki yorgunluğu ve uyuşukluğu yok eder. Vücudu yeniden yapılandırır.

Nezle , grip gibi şikayetlerin çabuk atlatılmasını sağlar.

, grip gibi şikayetlerin çabuk atlatılmasını sağlar. Kronik hale gelmiş olan baş ağrısını yok etme konusunda oldukça başarılıdır.

Baş dönmesi, işitme problemleri ve kulak çınlaması şikayetlerini en aza indirir.

Kas ve bağ dokusuna esneklik kazandırarak eklemlerde oluşan sertliği giderir.

Hem sigarayı bırakmaya hem de uyuşturucu madde bağımlılığına son vermeye yardımcı olur.

Ülser ve yaraları kısa sürede iyileştirir.

Karaciğer hasarını önler.

Düzenli şekilde hacamat yaptırılırsa organlardaki hasar giderilir ve fonksiyon bozuklukları ortadan kaldırılır.

Bel ağrılarını büyük ölçüde giderir.

Hem tıkalı olan damarları açar hem de ileride oluşabilecek damar tıkanıklığı riskini en aza indirir. Hacamat Nasıl Yapılır? Hacamat bir bakıma cerrahi müdahale olarak kabul edilir. Nasıl yapılacağı, hangi kişiler için uygun olduğu ve uygulanacak tedavi metotları doktor tarafından belirlenir. Şişeler vücudun ağrıyan yerlerine tutturulur. Bu şekilde yarım saat şişelerin pis kanı vücuttan çekmesi beklenir. Bu sırada ağrıyan bölge uyuşur. Bölge uyuşmasıyla birlikte şişeler çıkarılır ve şişelerin olduğu uyuşan kısımlara jiletle ya da mihcam aleti ile minik kesikler atılır. Sonra o çiziklerin üzerine yeniden şişeler tutturulur. Böylece pis kan şişelere toplanmış olur. Atılan kesiklerden korkmaya gerek yoktur çünkü çok ince bir şekilde atılan bu çizikler birkaç güne kalmaz iyileşir. Yara ne kabuk bağlar, ne ağrı yapar, ne de sonrasında o bölgede iz bırakır. Hacamat yöntemi genel olarak sırt bölgesine uygulansa da aslında vücudun rahatsızlık duyulan pek çok bölgesine rahatlıkla uygulanabilir. Hastanın şikayetine göre baş bölgesine ya da başka akupunktur bölgelerine de uygulanması mümkündür.