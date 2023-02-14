Hacamat noktaları nedir? Hacamat bölgeleri ve faydaları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı tarafından bir dönem yasaklanmış olan hacamat uygulaması günümüzde Sağlık Bakanlığı onayı bulunan merkezlerde ve yetki verilen kişiler tarafından devlet kontrolünde yapılmaktadır. Bazı sağlık sorunları nedeni ile hacamat yaptırmak isteyen kişiler bünyeleri doktor tarafından uygun görüldüğü takdirde bu alternatif tedavi yöntemine başvurabilirler.

Hacamat tedavi yönteminin bir diğer adı ise kupa tedavisi olarak bilinir. Modern tıbbın gelişmesi ile artık eskisi kadar tercih edilmese de birçok kişi tarafından bugün de bu işlem yaptırılmaktadır. Hacamat işlemi en az beş kupa ya da bardak adı verilen nesne ile yapılır. Hangi bölgeye işlem yapılacağı hastanın şikâyetine göre değişiklik gösterir. Sakıncalı olarak belirlenmiş olan bölgeler dışında her kısma kupa tedavisi uygulanabilir. Hacamat noktaları dışında kalan iki bölge başın tepe kısmında bulunan çukur diğer adı ile bıngıldak ve boyun kısmıdır. Bu işlemi yaptırmak isteyen kişilerin yaşadığı cinsel sorunlar ve hacamat noktaları da yine yapılan araştırmalar doğrultusunda belirlenmiştir ve doktorların uygun gördüğü kişilere uygulanmaktadır.

Hacamat noktaları nelerdir?

İşlemin etkili olması için belirlenen hacamat bölgeleri uzun yıllar boyunca yapılan bilimsel araştırmaların sonucunda belirlenmiştir. Hacamat bölgeleri ve faydaları hangi hastalık ya da şikâyet durumu için hacamat işlemi yapılacağına göre değişiklik göstermektedir. Vücuttaki belli başlı hacamat noktaları şu şekildedir:

İki kürek kemiğinin ortası (Kalbin tam arka kısmına denk gelen bölge)

Boyun

Bel

Omuzlar

Kuyruk sokumu

Başın arka kısmı

Kulakların arkası

Ayağın üstü

Alın bölgesi

Mide boşluğu

Çenenin altı

Yüz

Ayak hacamat bölgelerine yapılan işlemin iyi geldiği kabul edilen bazı hastalıklar ve rahatsızlıklar şunlardır: Fil hastalığı, gut hastalığı, cilt sorunları, basur ve adet düzensizlikleri, böbrek hastalıkları, idrar yolunda yaşanan sıkıntılar, tansiyon, sedef hastalığı, siyatik. Hastalıklara ve hastanın şikayetine bağlı olarak değişiklik gösteren hacamat bölgeleri ayak ve bacak kısımları için şöyledir:

Dizlerin iç ve dış kısımları

Baldırlar

Ayak bileğinin iç ve dış kısımları

Özellikle diş hastalıkları bulunan kişiler için uygulanan yüze hacamat işlemi ağız ve diş sağlığını koruma amacı ile yapılır. Bu bölgede iğne ucu kullanarak iğneleme işlemi yapılır. Bambu ya da cam gibi malzemeler kullanılarak yapılan kupalar yüz hacamat noktaları üzerine uygulandığında şu faydaları olduğu kabul edilmiştir:

Yüzdeki ödemden kurtulma

Gözeneklerin açılması

Elmacık kemiklerin belirginleşmesi

Diş hastalıklarının giderilmesi

Kırışıklıklarda azalma

Yüzde canlılık ve nem sağlama

Sinüs hastalığı

Diş eti sağlığını koruma

Kuyruk sokumuna hacamatın faydaları nelerdir?

Farklı bölgelere farklı şikayetler için yapılan hacamat işlemi için belirlenen noktalardan biri de kuyruk sokumudur. Hacamat işlemi böbrekteki sorunlar ve böbrek hastalıkları, adetteki düzensizlik, prostat, adet kaynaklı ağrılar ve kısırlık durumlarına çare olarak kuyruk sokumuna uygulanır. Kuyruk sokumundan 7. omurilik kemiğine kadar olan bölge hacamat yapmak için uygun bir bölgedir. Kuyruk sokumuna hacamatın faydaları böbrek hastalıkları, prostat, adet sancısı, adet düzensizliği ve ağrılarına iyi gelmesidir. Doğru uygulandığı ve yeterince steril olan bir ortamda bu alanda uzman kişiler tarafından yapıldığı sürece birçok hastalığa iyi geldiği bilinen hacamat işlemine başvurmadan önce bir doktorun onayının alınması son derece gereklidir.



