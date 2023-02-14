HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hacamat noktaları nedir? Hacamat bölgeleri ve faydaları nelerdir?

Hacamat noktaları nedir? Hacamat bölgeleri ve faydaları nelerdir?

07.02.2023 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacamat işlemi çok uzun yıllardır uygulanan bir alternatif tıp yöntemidir. Osmanlı zamanından bu yana uygulanan bu tedavi yöntemi uzman doktorların onayı ve yönlendirmesi ile uygun görülen kişilere yapılmaktadır. Doğru şekilde ve yeterince steril ortamlarda yapılan uygulamalar sonucunda bazı hastalıklara çare olduğu kabul edilmiştir. İşlem, sorun yaşanan bölgede belirlenen noktalara kupa ile müdahale edilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

Hacamat noktaları nedir? Hacamat bölgeleri ve faydaları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı tarafından bir dönem yasaklanmış olan hacamat uygulaması günümüzde Sağlık Bakanlığı onayı bulunan merkezlerde ve yetki verilen kişiler tarafından devlet kontrolünde yapılmaktadır. Bazı sağlık sorunları nedeni ile hacamat yaptırmak isteyen kişiler bünyeleri doktor tarafından uygun görüldüğü takdirde bu alternatif tedavi yöntemine başvurabilirler.

Hacamat tedavi yönteminin bir diğer adı ise kupa tedavisi olarak bilinir. Modern tıbbın gelişmesi ile artık eskisi kadar tercih edilmese de birçok kişi tarafından bugün de bu işlem yaptırılmaktadır. Hacamat işlemi en az beş kupa ya da bardak adı verilen nesne ile yapılır. Hangi bölgeye işlem yapılacağı hastanın şikâyetine göre değişiklik gösterir. Sakıncalı olarak belirlenmiş olan bölgeler dışında her kısma kupa tedavisi uygulanabilir. Hacamat noktaları dışında kalan iki bölge başın tepe kısmında bulunan çukur diğer adı ile bıngıldak ve boyun kısmıdır. Bu işlemi yaptırmak isteyen kişilerin yaşadığı cinsel sorunlar ve hacamat noktaları da yine yapılan araştırmalar doğrultusunda belirlenmiştir ve doktorların uygun gördüğü kişilere uygulanmaktadır.

Hacamat noktaları nelerdir?

İşlemin etkili olması için belirlenen hacamat bölgeleri uzun yıllar boyunca yapılan bilimsel araştırmaların sonucunda belirlenmiştir. Hacamat bölgeleri ve faydaları hangi hastalık ya da şikâyet durumu için hacamat işlemi yapılacağına göre değişiklik göstermektedir. Vücuttaki belli başlı hacamat noktaları şu şekildedir:

  • İki kürek kemiğinin ortası (Kalbin tam arka kısmına denk gelen bölge)
  • Boyun
  • Bel
  • Omuzlar
  • Kuyruk sokumu
  • Başın arka kısmı
  • Kulakların arkası
  • Ayağın üstü
  • Alın bölgesi
  • Mide boşluğu
  • Çenenin altı
  • Yüz

Ayak hacamat bölgelerine yapılan işlemin iyi geldiği kabul edilen bazı hastalıklar ve rahatsızlıklar şunlardır: Fil hastalığı, gut hastalığı, cilt sorunları, basur ve adet düzensizlikleri, böbrek hastalıkları, idrar yolunda yaşanan sıkıntılar, tansiyon, sedef hastalığı, siyatik. Hastalıklara ve hastanın şikayetine bağlı olarak değişiklik gösteren hacamat bölgeleri ayak ve bacak kısımları için şöyledir:

  • Dizlerin iç ve dış kısımları
  • Baldırlar
  • Ayak bileğinin iç ve dış kısımları

İlginizi Çekebilir

Hacamat kimlere yapılır?

Hacamat kimlere yapılır?

Hacamat takvimi nedir?

Hacamat takvimi nedir?

 Hacamat nedir, nasıl yapılır?

Hacamat nedir, nasıl yapılır?

Özellikle diş hastalıkları bulunan kişiler için uygulanan yüze hacamat işlemi ağız ve diş sağlığını koruma amacı ile yapılır. Bu bölgede iğne ucu kullanarak iğneleme işlemi yapılır. Bambu ya da cam gibi malzemeler kullanılarak yapılan kupalar yüz hacamat noktaları üzerine uygulandığında şu faydaları olduğu kabul edilmiştir:

  • Yüzdeki ödemden kurtulma
  • Gözeneklerin açılması
  • Elmacık kemiklerin belirginleşmesi
  • Diş hastalıklarının giderilmesi
  • Kırışıklıklarda azalma
  • Yüzde canlılık ve nem sağlama
  • Sinüs hastalığı
  • Diş eti sağlığını koruma

Kuyruk sokumuna hacamatın faydaları nelerdir?

Farklı bölgelere farklı şikayetler için yapılan hacamat işlemi için belirlenen noktalardan biri de kuyruk sokumudur. Hacamat işlemi böbrekteki sorunlar ve böbrek hastalıkları, adetteki düzensizlik, prostat, adet kaynaklı ağrılar ve kısırlık durumlarına çare olarak kuyruk sokumuna uygulanır. Kuyruk sokumundan 7. omurilik kemiğine kadar olan bölge hacamat yapmak için uygun bir bölgedir. Kuyruk sokumuna hacamatın faydaları böbrek hastalıkları, prostat, adet sancısı, adet düzensizliği ve ağrılarına iyi gelmesidir. Doğru uygulandığı ve yeterince steril olan bir ortamda bu alanda uzman kişiler tarafından yapıldığı sürece birçok hastalığa iyi geldiği bilinen hacamat işlemine başvurmadan önce bir doktorun onayının alınması son derece gereklidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbn-i Sina binlerce yıl önceden uyarmış! Deprem önlemi için...İbn-i Sina binlerce yıl önceden uyarmış! Deprem önlemi için...
İmamoğlu anlattı: 'Takır takır enkazdan mesajlar düştü ve…'İmamoğlu anlattı: 'Takır takır enkazdan mesajlar düştü ve…'
Hayat kurtaran sistem İstanbul’daki o hastanede de var! Maliyeti...Hayat kurtaran sistem İstanbul’daki o hastanede de var! Maliyeti...
Anahtar Kelimeler:
hacamat faydaları hacamat nasıl yapılır hacamat ne demek hacamat nedir hacamat yaptıranlar hacamat zararları hacamat ne işe yarar

En Çok Okunan Haberler

Günlerdir afet bölgesinde yemek yapıyor! Kızdıran yorum: Bürokratlara...

Günlerdir afet bölgesinde yemek yapıyor! Kızdıran yorum: Bürokratlara...

İspanya onu konuşuyor! Her şey deprem sonrası oldu... G.Saray'ın eski yıldızı 'futbolu bıraktım' dedi sonra paylaşımını sildi!

İspanya onu konuşuyor! Her şey deprem sonrası oldu... G.Saray'ın eski yıldızı 'futbolu bıraktım' dedi sonra paylaşımını sildi!

6 milyon TL'ye satılıyordu, lüks rezidans mezar oldu

6 milyon TL'ye satılıyordu, lüks rezidans mezar oldu

Dünya Türkiye için seferber olmuşken alçak saldırı!

Dünya Türkiye için seferber olmuşken alçak saldırı!

9 gün sonra enkaz altından Türkiye'ye el salladılar!

9 gün sonra enkaz altından Türkiye'ye el salladılar!

Söyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşım

Söyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşım

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.