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Hacamat takvimi 2021... 2021 yılı altın hacamat tarihleri nedir? 2021 sünnet hacamat günleri!

23.12.2020 12:53 | Son Güncelleme:
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Hacamat takvimi 2021... 2021 yılı altın hacamat tarihleri nedir? 2021 sünnet hacamat günleri!

Belirli günlerde yapılması önerilen hacamatın 2021 yılı takvimi araştırılmaya başlandı. Son günlerde tekrar popüler olan hacamatın vatandaşlar arasında ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Halsizlik ve ağrılar gibi birçok hastalığa şifa olan hacamatı tarihi ve günleri oldukça önemli. Peki 2021 yılı hacamat tarihleri nedir? Hangi günler hacamat yapılır hangi günler yapılmaz? 2021 yılı altın hacamat günleri nedir? İşte 2021 sünnet hacamat günleri...

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Hacamat yaptırmak isteyen vatandaşların daha çok tercih ettiği mevsimler de geldi. Vatandaşlar arasında alternatif tıpta en çok tercih edilen hacamat tedavisinin geçmişi çok eski dönemlere dayanıyor. Deriden vakum yoluyla kan alınması ile yapılan hacamatın hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Hacamat genelde sırtta, iki omuz arasında ya da başın arkasına yapılıyor. Hacamat mevsiminin gelmesiyle birlikte hacamat yapmak isteyen vatandaşlar 2021 hacamat takvimi nedir araştırmalarına başladı. 2021 hacamat tarihleri nedir sorusu ve 2021 altın hacamat günleri nedir sorularının detayları haberimizde… İşte 2021 sünnet hacamat günleri...

HACAMAT TAKVİMİ 2021

2021 yılında hacamat yapmayı düşünen vatandaşlar, 2021 yılı hacamat takvimlerini araştırmaya başladı. Modern tıpta olmayan ama sağlığa olan faydası ile bilinen, birçok insanın düzenli olarak yaptırdığı hacamat günlerini derledik. Hacamat yapılan bir vücutta; kolon tıkanıkları temizlenirken arterler, damarlar ve kılcal damarlar aktive olarak temizlenir. Aynı zamanda hacamat yaptıran kişilerin lenfatik sistemi aktifleşirken dokuların toksin salmasını da sağlar. Cildi de hareketleştiren hacamat uygulaması ile vücutta çok fazla değişiklik olur. Örneğin, cilt çatlaklarını iyileştirerek cildi aktive eder. Peki sünnet hacamat ve altın hacamat günleri 2021 yılında hangi güne denk gelmektedir?

OCAK 2021 HACAMAT GÜNLERİ

2021 Ocak ayında en etkili hacamat günleri; 3, 5, 7, 11 ve 28 Ocak'tır. 7, 11 ve 28 ocak normal hacamat günleridir. 3 ve 5 Ocak tarihi ise sünnet hacamat günleridir.

ŞUBAT 2021 HACAMAT GÜNLERİ

2021 Şubat ayında en etkili hacamat günleri; 1, 7, 9 Şubat'tır. 1 Şubat Pazartesi günü normal hacamat günüyken, 7 ve 9 Şubat ise sünnet hacamat günüdür.

MART 2021 HACAMAT GÜNLERİ

2021 Mart ayında en etkili hacamat günleri; 1, 7, 9, 11, 30 Mart'tır. 7,9 ve 11 Mart tarihleri normal hacamat günleri iken 1 ve 30 Mart sünnet hacamat günleridir.

NİSAN 2021 HACAMAT GÜNLERİ

2021 Nisan ayında en etkili hacamat günleri; 1, 5, 27, 29 Nisan'dır. 5 ve 27 Nisan tarihleri normal hacamat günleri iken 1 ve 29 Nisan sünnet hacamat günleridir.

MAYIS 2021 HACAMAT GÜNLERİ

2021 Mayıs ayında en etkili hacamat günleri; 3, 9, 27 ve 31 Mayıs'tır. 9 ve 27 Mayıs normal hacamat günleri iken 3 ve 31 Mayıs sünnet hacamat günleridir.

HAZİRAN 2021 HACAMAT GÜNLERİ

2021 Haziran ayında en etkili hacamat günleri; 6, 8, 27 ve 29 Haziran'dır. 6 ve 8 Haziran normal hacamat günleri iken 27 ve 29 Haziran sünnet hacamat günleridir.

TEMMUZ 2021 HACAMAT GÜNLERİ

2021 Temmuz ayında en etkili hacamat günleri; 1, 5, 25, 27 ve 29 Temmuz'dur. 5 ve 25 Temmuz normal hacamat günleridir. 1, 27 ve 29 Temmuz ise sünnet hacamat günleridir. Ayrıca 27 Temmuz altın hacamat günüdür.

AĞUSTOS 2021 HACAMAT GÜNLERİ

2021 Ağustos ayında en etkili hacamat günleri; 2, 23, 29 ve 31 Ağustos normal hacamat günleridir. 29 Ağustos ise sünnet hacamat günüdür.

EYLÜL 2021 HACAMAT GÜNLERİ

2021 Eylül ayında en etkili hacamat günleri; 2, 26, 28 ve 30 Eylül'dür.
2 ve 30 Eylül normal hacamat günüyken, 26 ve 28 sünnet hacamat günleridir.

EKİM 2021 HACAMAT GÜNLERİ

2021 Ekim ayında en etkili hacamat günleri; 4, 21, 25 ve 31 Ekim'dir. 4,21 ve 31 normal hacamat günüyken, 25 Ekim sünnet hacamat günüdür.

KASIM 2021 HACAMAT GÜNLERİ

2021 Kasım ayında en etkili hacamat günleri; 2, 22, 28 ve 30 Kasım'dır.
2, 28 ve 30 Kasım normal hacamat günleri iken 22 Kasım sünnet hacamat günüdür.

ARALIK 2021 HACAMAT GÜNLERİ

2021 Aralık ayında en etkili hacamat günleri; 2, 19, 21, 23 ve 27 Aralık'tır.
2, 19 ve 27 Aralık normal hacamat günüyken, 21 ve 23 Aralık sünnet hacamat günüdür. 21 Aralık ise aynı zamanda altın hacamat günüdür.

ALTIN HACAMAT GÜNÜ NEDİR? 2021 YILI ALTIN HACAMAT GÜNLERİ!

Hadislerde de belirtildiği gibi hacamat tedavisinin en fazla faydasının görüleceği günlere altın hacamat günleri denir. Hicri ayının 17'sinin Salı gününe geldiği zamanlar hesaplanarak altın hacamat günleri bulunur. Bu tarihlerde hacamat yaptırmanın faydası çok fazla olduğu için vatandaşlar 2021 altın hacamat tarihlerini araştırıyor. Altın hacamat tarihleri 2021 yılında ise 2 gündür. 2021 altın hacamat tarihleri Miladi takvime göre denk geldiği günler; 27 Temmuz Salı 2021 ve 21 Aralık Salı 2021’dir.

HACAMAT NEDİR?

Hacamat kelime anlamı olarak “emmek” demektir. Arapça bir kelime olan hacamatın diğer bir anlamı da “normal formuna getirmektir”.

HACAMAT HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Hacamatın uygulandığı bir çok hastalık vardır. Hacamat, halsizlik, vücut ağrıları, gece körlüğü, alaca, baş ağrısı, diş, göz, kulak gibi hastalıklara iyi gelmektedir.

HACAMAT NASIL YAPILIR?

Uygulama yapılacak deri öncelikle bir neşter yardımıyla çizilir. Ardından büyük bir ağzı olan bir bardak ya da şişe ile emme gücü oluşturulur ve şikayetçi olduğunuz bölgedeki kan alınır. Ülkemizde geleneksel olarak dönem dönem bir çok vatandaşın isteyerek ve memnun kalarak yaptırdığı bir tedavi yöntemidir.

MODERN TIPTA NEDEN HACAMAT YOK?

Vatandaşlar arasında oldukça yoğun bir şekilde kullanılan hacamatla tedavi yöntemi, deneysel çalışmaların yetersiz olmasından dolayı henüz modern tıpta yerini almadı. Bazı vatandaşlar kan vermekle hacamatın aynı işlem olduğunu söylese de aslında ikisi çok farklı uygulamalardır. Bir kişi kan verirken venöz kan vermektedir.

HANGİ BÖLGELERE HACAMAT YAPILIR?

Hacamat genelde rahatsızlık hissedilen bölgeye uygulanır. Fakat hacamat yaptıran tecrübeli vatandaşlar, ilk kez yaptıracak olan kişilerin sırtın üst kısmına yapılmasını önerir. Kafaya da hacamat uygulanır fakat bu yöntem pek tavsiye edilmeyen bir yöntemdir.

HANGİ GÜNLER HACAMAT YAPILMALI?

*Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri hacamat tedavisi yapılmaz

*Hacamat tedavisi hicri ayın 5 ile 25. günleri arasında yapılmalıdır. Hicri ayın; 17, 19 ve 21. günleri en etkili günlerdir

*Salı gününe denk gelen Hicri ayının 17. günü HACAMAT ALTIN GÜNÜDÜR.

*Tedavi amaçlı yapılacak olan hacamat tedavisinde gün gözetmeksizin hacamat tedavisi olunabilir.

KİMLERE HACAMAT YAPILMAZ?

Hacamat regli döneminde olan kadınlara ve bazı hastalık gruplarına uygulanmaz. İşte Hacamat yapılmayacak durumlar;

*Kalp pili takılı hastalara

*Aşırı heyecanı olanlara

*Kan tutan kişilere

*Panik atak geçirenlere

*Diyaliz ve hemofili hastalarına

*Dinç ve kuvvetli olanlar hariç 60 yaşın üzerinde olup da hayatında hiç hacamat yaptırmamış olanlara,

*Hamile kadınlara

*Organ nakli olanlara

*Pıhtılaşma zamanı düşük kimselere

*Eskiden oluşmuş kataraktı olanlara,

*Regl (adetliyken) döneminde olanlara

*12 aylık olana kadar yapılmaz

*Düşük tansiyon hastalığı olan kişilere

*Kemoterapi görenlere

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