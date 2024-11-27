Hacamat ve akupunktur için aile hekiminize gidebilirsiniz! Mesai saatleri dışında çalışacaklar: Bir de ücret detayı var

Aile hekimlerine yönelik yeni düzenlemeler yolda. AK Parti yasa teklifini hazırladı. Teklifin yasalaşması durumunda aile hekiminden sevk ile hastaneye başvuranlar daha az katkı payı ödeyecek. Bu düzenlemeyle hastanelerdeki yığılmanın azaltılması hedefleniyor.

"SAĞLIKTA ŞİDDETİ ARTIRABİLİR"

Aile Hekimleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Ufkun Yıldırım'a göre ise, karar sağlıkta şiddet riskini artırabilir. Yıldırım, "Sağlıkta şiddeti çözmeden bunu uygulamaya kalkarsak mutlaka şiddet olarak geri dönme ihtimalini de düşünmemiz gerekir." dedi. Hekim sayısının yetersiz olduğundan bahseden Yıldırım, "Çok başvuru olduğunda, zaten yoğunuz, bu yoğunluk katbekat artabilir. Bunların planlamasının mutlaka yapılması lazım." diye konuştu.

AİLE HEKİMLERİ HACAMAT VE AKUPUNKTUR YAPABİLECEK

Detayları NTV'de aktarılan yine aynı yasa teklifine göre, sertifika sahibi aile hekimleri mesai saatleri dışında ücret karşılığında hacamat ve akupunktur gibi geleneksel ve tamamlayıcı sağlık hizmetleri uygulayabilecek. Aile hekimleri ise sertifika sahibi uzman sayısının azlığına işaret ediyor.

AİLE HEKİMLERİNDE BAZI SAĞLIK RAPORLARI ÜCRETLİ OLACAK

Teklif yasalaşırsa, aile hekimlerinin verdiği bazı raporlar da artık ücretli olacak. Yıldırım ise, konuya ilişkin raporun bilirkişi hizmeti olduğunu ve ücretli olmasının da makul olacağını sözlerine ekledi.