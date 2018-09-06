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Hacamat yaparken yakalandı, gerçek mesleği kaportacı çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 07:23 | Son Güncelleme

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, yasadışı ve izinsiz şekilde hacamat yapıldığı haberi üzerine baskın düzenledi. Baskında hacamat yapan kişi yakalandı. Gözaltına alınan sözde hacamatcının mesleğinin kaportacı olduğu öğrenildi.

Hacamat yaparken yakalandı, gerçek mesleği kaportacı çıktı!

İstanbul Avcılar’da yasadışı ve izinsiz şekilde 'Hacamat' yaptığı ileri sürülen bir iş yerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın yaptı. Baskın yapıldığı sözde “hacamatcının” gerçek mesleğinin kaportacı olduğu iddia edildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, sağlıksız koşullarda izinsiz olarak bir apartman dairesinde 'Hacamat' yaptığı üzerine harekete geçti. Sözde tedavi yapılan yere gelen ekipler, kapıyı çaldı ancak kimseyi bulamadı. Eve çağrılan çilingir yardımı ile kapı açılırken M.C.Y. de geldi. M.C.Y., tedavi uygulanan yerin çekilmesini istemezken, görüntü almak isteyen gazetecilere de saldırdı. Polis ekipleri tarafından hacamat yapılan malzemelere el konulurken M.C.Y.’de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Söz konusu apartman dairesi de mühürlendi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
hacamat Avcılar Kaportacı

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