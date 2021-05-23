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Hacamat yaptırırken anüsüne bardak kaçtı

23.05.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da basur hastası olan bir kişinin iddiaya göre tedavi için hacamat yaptırırken yağlı çay bardağı anüs bölgesine kaçtı. Bardak ameliyatla çıkarıldı.

Hacamat yaptırırken anüsüne bardak kaçtı

Geçen cuma günü ismi açıklanmayan bir kişi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e başvurdu. Acil serviste hastanın çekilen röntgeninde anüs bölgesinde çay bardağı görüldü.

OPERASYONLA ÇIKARILDI

Bu kişi genel cerrahi servisinde ameliyata alındı. Çay bardağı, uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı. Ameliyatla sancıdan kurtulup eski sağlığına kavuşan hasta doktorlara, uzun zamandır basur hastası olduğunu, hacamatçıya gittiğini ve yağlı çay bardağın kazayla anüs bölgesine kaçtığını ileri sürerek, ameliyattan dolayı teşekkür etti. (DHA)

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basur
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
herşeyi sokanı gördük de bu nedir çay bardağı nedir ? ya kırılsa ne olacaktı ? zevk uğruna değer mi ?
şimdide dişlerimizi fırçalayıp pijama larımızı giyiyoruz.

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