HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hacamattan çıkan kanın rengi eğer böyleyse...

Hacamattan çıkan kanın rengi eğer böyleyse...

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.10.2020 11:38 | Son Güncelleme

Hacamat, yüzyıllardır uygulanmakta olan bir tedavi yöntemi olarak biliniyor. Son dönemlerde ise yeniden popüler hale geldi. Peki, sağlığa çok sayıda faydası olan hacamat nedir? Hacamat yaptırmak neye iyi gelir? Hacamatta çıkan kanın rengi ne anlama geliyor? Hacamatın faydaları nelerdir? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr. Ahmet İnanır konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Hacamattan çıkan kanın rengi eğer böyleyse...

Hacamat; herhangi bir hastalıktan dolayı veya hastalıktan korunmak amacıyla belli vücut bölge ve noktalarına vakum ile beraber yüzeysel cilt kesileri oluşturarak hücreler arası sıvının çıkartıldığı bir uygulama yöntemidir. Kesinlikle kan çıkarma yöntemi değildir.

Kupa tedavisinde amaç, uygulanan bölgede kan damarlarının genişlemesini sağlayarak bölgenin mikrosirkülasyonunu artırmak, artmış kas aktivitesini azaltarak analjezik etki oluşturmak, akupunktur noktalarını uyarmak, dokuda oluşan yapışıkları ortadan kaldırmak, birçok ilaç metabolitleri, ağır metal, kimyasal ve toksik maddelerin atılımına yardımcı olmak ve ayrıca iltihap öncesi maddeler, iltihabi hücreler, toksinler, bakteriler, zararlı kimyasal ve biyolojik maddelerin patolojik evreye geçmeden önce hacamat ile bölgeden uzaklaşmasını sağlamaktır.

Mümkün olduğunca kapiller damarların travmatize edilerek hasarlanmaması önerilmekte olup özellikle hücreler arası sıvının dışarıya atılması önerilir. Hacamatın cildin boşaltım görevini kolaylaştırdığı rapor edilmiş hatta bilimsel araştırmalarda "derinin böbreği" ifadesi kullanılmıştır.

HACAMAT KAÇ FARKLI ŞEKİLDE UYGULANIR?

Kuru kupa, yaş kupa (hacamat), hareketli kupa, boş kupa, İğne kupa tedavisi, su kupa tedavisi, sıcak kupa/moksa kupa, herbal kupa olmak üzere birçok uygulama şekli söz konusudur.

HACAMAT HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Yapılan çalışmalar, bel ve boyun fıtıkları, bel, boyun ve diz kireçlenmeleri, romatizmal hastalıklar, karpal tünel sendromu, fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu, huzursuz bacak sendromu, miyofasiyal ağrı sendromu, anemi, baş ağrısı ve migren, hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi ve omuz problemlerinde hacamat uygulanabileceğini gösteriyor.

HACAMAT NASIL UYGULANIR?

Vücudun bilimsel olarak belirlenmiş bölgelerine kupa ile emme-çekme yöntemi uygulanarak kesme-delme yolu ile dokudaki kirlenmiş sıvının dışarı alınması esasına dayanır. İyileşmeyi kolaylaştıracağı ve skar dokusunu azaltacağı için cilde atılan çiziklerin cildin doğal kıvrımlarına paralel olması önerilir.

Hacamat özel bölgelere ve akupunktur noktalarına yapıldığında maksimum çözüm alınabilir. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında, İslami literatürde ise kameri ayların yarısından sonraki tek günlerde yapılması tavsiye edilir. Ancak hastalık söz konusu ise her zaman uygulanabilir. Klinik çalışmalar, hacamat yapılanlarda herhangi bir beslenme kısıtlaması gerekmediğini belirtiyor.

HACAMATTA GELEN KANIN RENGİ ÖNEMLİ Mİ?

Bilimsel araştırmalar göstermiştir ki hacamatta amaç hücreler arası sıvıyı temizlemektir; kan çıkarmak yani damar kesmek değildir. Hücreler arası ödemin azaltılması ve atıkların temizlenmesi ile doku gevşer, sıkışmış olan lenf ve kan damarları açılır. Kirlenen kan damarları değil, hücreler arasında bulunan sıvıdır.

HACAMAT KİMLERE UYGULANMAZ?

Genel olarak kalp pili taşıyan hastalar, kansızlığı olanlar, organ nakli olanlar, mens ya da hamilelik döneminde olanlar, hemofili hastaları, böbrek yetmezliği olanlar, kemoterapi alanlar, düşük tansiyon hastalığı olanlar, 2 yaş altı çocuklar, yara, yanık, egzama ve varis olan bölgelere uygulanmaması gerekir. Ancak hacamat aynı zamanda kan yapımını uyardığı için kansızlık (anemi) tedavisinde de kullanılmaktadır. "Kan kaybına neden olduğu için halsizliğe yol açar" fikri doğru değildir çünkü hacamatta amaç kan çıkarmak değil, hücreler arasındaki kirlenmiş sıvıyı çıkartıp atmaktır.
Bilimsel araştırmalara göre hacamatta çıkartılan kan ne kadar az ise, işlemin o kadar doğru yapıldığı ifade edilir.

HACAMATIN YAN ETKİLERİ VAR MI?

Her uygulama gibi hacamatın da yan etkisi söz konusu olup bunlar kesin ve muhtemel yan etkiler şeklinde sınıflandırılmıştır. En ciddi yan etkisi nadir de olsa vazovagal senkop yani beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan ani ve kısa bilinç ve duruş kaybıdır. Çok kan alınması ve sık sık yapılması durumunda demir eksikliği anemisi gelişebilir.

Bilimsel araştırmalarda dermatit, herpes enfeksiyonu, ciltte pigmentasyon ve laserasyon, servikal epidural apse, kardiyak hipertrofi, ağrıda artış gibi yan etkiler rapor edilmiştir.
Ayrıca profesyonel sağlık uzmanlarınca uygulanmaz ve gerekli sıhhi tedbirler alınmazsa enfeksiyon (Hepatit B, C, HPV veya HIV) gelişebildiği bildirilmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
Karaciğer kanserine neden olan 5 faktörKaraciğer kanserine neden olan 5 faktör
Resmen açıklandı: Kilolu öğrencilere düşük not verilecek! Resmen açıklandı: Kilolu öğrencilere düşük not verilecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bir kısmı belirttiğiniz hocanın yorumu ama yukarıda hacamat ile ilgili belirttiğiniz konuların hiç biri ile ilgili bilimsel bir kaynak yok.Hacamat hangi hastalıklara iyi gelir başlığına bir sürü şey yazıp yapılan çalışmalar demişsiniz, yok öyle bir çalışma. Sağılık ile ilgili paylaşım yaparken açıkça bilimsel kaynağını belirtmelisiniz aksi halde binlerce kişiyi yanlış yönlendirebilirsiniz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karaciğer kanserine neden olan 5 faktör
Karaciğer kanserine neden olan 5 faktör
Her gün 5 adet yediğinizde farkı göreceksiniz! Birçok hastalığa derman...
Her gün 5 adet yediğinizde farkı göreceksiniz! Birçok hastalığa derman...
Madde bağımlığında belirtiler önem taşıyor! Uzmanlar uyardı: Tedavi edilebiliyor
Madde bağımlılığında bu belirtilere dikkat!
Meme kanseri belirtilerine dikkat! Memede akıntı varsa...
Meme kanseri belirtilerine dikkat! Memede akıntı varsa...
Sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içki neden öldürür? Sahte alkol kör eder mi?
Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı!
Sahte içki zehirlenme belirtileri... Metil alkol zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Etil alkol metil alkol farkı nedir?
Metil alkol zehirlenmesi belirtileri!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.