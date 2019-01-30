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Hacattepeli öğrenciler üniversite-sanayi işbirliği ile istihdam edilebilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 12:49 | Son Güncelleme

Ankara Sanayi Odası 1.

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1.OSB) ve Hacattepe Üniversitesi işbirliğinde üniversite öğrencilerinin eğitimine yönelik protokol imzalandı.
İmzalanan protokol ile firmalar teknolojik işbirliğinin sağlanması ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Özen ve ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş’ın imzaları attığı protokol kapsamında, mesleğe uygun işletmelerde hali hazırda var olan iş yeri beceri eğitimi çalışmaları daha da güçlenerek artırılacak. Bu işletmelerde stajını başarı ile tamamlayan öğrenciler, gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde, mezuniyet sonrası ASO 1.OSB’de yer alan firmalarda istihdam edilebilecek.
Üniversite-sanayi işbirliği önemli
ASO 1.OSB’nin üretim, ihracat ve eğitim kurumlarıyla işbirliği açısından örnek bir organizasyon olduğunu kaydeden Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Özen, işbirliği protokolünün her iki kurum için hayırlı olmasını diledi. Sanayicinin nitelikli ve donanımlı çalışanlara olan ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversite-sanayi işbirliğinin öneminin altını çizen Akdaş da, “Bugün imzalamış olduğumuz işbirliği protokolü ile Hacettepe Üniversitesinin sahip olduğu bilgi birikimi, iş dünyasının ihtiyaçları ve deneyimi ile birleştirerek sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman ihtiyacının karşılanmasını hedefliyoruz. Ayrıca Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin iş dünyasını daha yakından tanıması, iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarından yola çıkılarak bitirme projelerinin ve derslerin bir kısmını gerçek üretim ortamlarında uygulamalı olarak yapılması gibi çalışmalar hedeflenmektedir” dedi.
ASO 1.OSB konferans salonunda gerçekleşen imza törenine, ASO 1.OSB Başkanı Niyazi Akdaş, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Özen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Gülsoy, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Tufan Gündüz, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yunus Koç, Hacettepe ASO MYO Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Karayiğit ile çok sayıda öğretim görevlisi katıldı.

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