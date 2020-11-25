HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hacettepe'de Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı böyle saklanıyor!

Hacettepe'de Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı böyle saklanıyor!

25.11.2020 11:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hacettepe'de Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı böyle saklanıyor!

Türkiye'de gönüllü vatandaş uygulamaları devam eden Çin menşeli Covid-19 aşısı ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in başında olduğu Alman BioNTech firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kilitli dolaplarda muhafaza ediliyor. Yüzde 90'ının üzerinde etkili olduğu açıklanan Alman ve ABD ortaklığındaki aşı, eksi 72 derecedeki dolapta kilit altına alınırken, Çin aşısı artı 4 derece ısıya sahip dolaplarda bekletiliyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, hem Çin menşeli aşı hem de BionTech ve ABD merkezli Phizer ortaklığında geliştirilen aşının Faz 3 çalışmaları kapasamında gönüllü denemeleri yapılıyor. Özellikle Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başında olduğu BionTech'in Phizer ortaklığında geliştirdiği aşının nakliyesi ve saklanması için uygun koşulların sağlanmasına uzmanlar dikkat çekmişti. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gönüllü uygulamalarında kullanılan bu aşılar, kilitli dolaplarda uygun koşullarda muhafaza ediliyor. Yüzde 90'ının üzerinde etkili olduğu açıklanan Alman ve ABD ortaklığındaki aşı eksi 72 derecedeki dolapta kilit altına alınırken, Çin aşısı artı 4 derece ısıya sahip dolaplarda bekletiliyor. Isı kaybının yaşanmaması ve kontrollü ulaşım için kilitli dolaplarda tutulan aşılar, sadece gönüllüye uygulanacağı zaman dolaplardan çıkarılıyor. Bunun dışında dolapların kilitlerinin açılmamasına büyük özen gösteriliyor.

'AŞI MUHAFAZASI AŞININ TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİR'

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, DHA'nın görüntülediği Covid-19 aşılarının saklanma koşullarıyla ilgili bilgi verdi.

1

Son dakika! Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazırSon dakika! Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır

Prof. Dr. Ünal "Aşı muhafazası aşının türüne göre değişir. Çinli Sinovac firmasının aşısı artı 4 derecede buzdolabı ısısında korunabilen bir aşı. Ona özel bir tedbir yok; ama Biontech-Pfizer aşısının eksi 70-80 ihtiyacı olduğu biliniyor. Onun için taşımada bu derecenin sağlanması lazım. Aynı teknoloji ile üretilmiş olan moderna aşısının 8 dereceye kadar dayanabildiği söylendi. Ama aşı naklinde eksi 20 gerektiği açıklandı. Hangi yöntemle elde edilmişse o yönteme göre özel korunan, nakil ve aşı yapılacak kadar saklanacak yerlerin belli olması gerekir, hangi tür aşı yapıyorsanız" dedi.

2

'GÜVENLİK AÇISINDAN KİLİTLİ TUTUYORUZ'

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Baş Eczacısı Gamze Korubük ise, Biontech-Pfizer firmasının geliştirdiği aşının saklandığı dolabın ısısının eksi 70 ila 80 derece arasında olması gerektiğini belirterek, "Eksi 70 ila 80 derece arasında olan bu dolapta saklanıyor. Ve eczanemizin kontrolünde. Bizler sadece kilitli dolapta sakladığımız aşıları, gönüllü hastalarımız olduğu zaman geldiklerinde hemşirelere vermek üzere buradan çıkarıyoruz. Kimsenin ulaşmasını istemiyoruz, bu yüzden kilitli. Kontrollü bir ulaşım istiyoruz aşılarımızın güvenliği açısından. Eksi 70-80 derecenin bozulmaması, dolabın kapağının açılmaması için kilitliyoruz" diye konuştu.

3

4

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyorCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor
EKPSS ne zaman? Giriş yerleri belli oldu!EKPSS ne zaman? Giriş yerleri belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yanlış yaptım

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yanlış yaptım

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanlığı koronavirüs temaslı takip algoritmasını güncelledi!

Evdeki bir kişi dahi pozitif çıkarsa...

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ten kötü haber: Koronavirüse yakalandı

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ten kötü haber

Altın ve gümüşten yapılan maskeler satışa sunuldu

Altın ve gümüşten yapılan maskeler satışa sunuldu

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı: Götür, ben zaten karakolum

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı: Götür, ben zaten karakolum

Ailesi duyurdu! İrem Ayyüce Çınar'dan acı haber

Ailesi duyurdu! İrem Ayyüce Çınar'dan acı haber

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.