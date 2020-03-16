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Hacettepe'den koronavirüs kararı! Ameliyatlar ve randevular durdu

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2020 16:38 | Son Güncelleme

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Hastaneleri bünyesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin alınması gereken önlemler kapsamında, ikinci bir duyuruya kadar zorunlu olmayan tüm ameliyatlar ve poliklinik randevuları durduruldu, verilmiş randevular iptal edildi.

Hacettepe'den koronavirüs kararı! Ameliyatlar ve randevular durdu

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Koray Boduroğlu imzasıyla, koronavirüs
kapsamında alınması gereken önlemlere ilişkin yazı yayımlandı.

'İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR...'

Yazıda şu açıklamalar yer aldı:

"Ülkemizdeki Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle salgının sınırlandırılması için alınan önlemler dahilinde, ikinci bir duyuruya kadar, hastanelerimizdeki bütün elektif (zorunlu olmayan) ameliyatlar ve bütün elektif poliklinik randevularının durdurulmasına, verilmiş olan randevuların iptal edilmesine, hastanede yatarak izlemi zorunlu olmayan vakaların taburcu edilmesine Hastaneler Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Hacettepe Üniversitesi koronavirüs

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