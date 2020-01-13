Hacettepe hastanelerine ulusal ve uluslararası akreditasyon

YEŞİM SERT KARAASLAN - Hacettepe Üniversitesi (HÜ) hastanelerinin uluslararası akreditasyon kurumu tarafından fiziki koşullar, hasta başına düşen hemşire sayısı, tıbbi cihazların yeterliliği ve hasta memnuniyeti gibi kriterler açısından değerlendirilerek akredite edildi, Sağlık Bakanlığı Kalite Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede de 100 üzerinden 96 puan aldı.

Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerinin birçok alanda bilimsel çalışmalarla öne çıkan akademik bir kadroya sahip olduğunu söyledi.

Bilim insanlarının yürüttüğü çalışmaların, yayımladıkları makalelerin ve bildirilerin, her yıl ulusal ve uluslararası birçok önemli kuruluşça desteklendiğini ifade eden Özen, bunlar içinde TÜBİTAK Ödülleri'nin de önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

TÜBİTAK tarafından Türkiye'de bilimsel ve teknolojik alanlarda uluslararası düzeyde araştırma ve yayın yapan veya bu alanların mensubu olanlara "Bilim, Hizmet, Teşvik Ödülleri" verildiğini anımsatan Özen, "TÜBİTAK'ın Bilim ve Teşvik Ödülleri, Türkiye'de aslında bilimin Nobelleridir. Bu ödüller, dün, bugün olduğu gibi yarın da asla önemini kaybetmeyecek ödüllerdir." dedi.