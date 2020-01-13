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  4. Hacettepe hastanelerine ulusal ve uluslararası akreditasyon

Hacettepe hastanelerine ulusal ve uluslararası akreditasyon

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Rektör Prof. Dr. Haluk Özen: - "Hacettepe, Türkiye'nin ilk ve tek JCI akreditasyonlu kamu üniversite hastanesidir. JCI tarafından yapılan ilk ziyarette akredite olduk" - "Sağlık Bakanlığı kendi hastanelerini ve üniversite hastanelerini kalite skalaları eşliğinde değerlendirdi" - "Bu yıl itibarıyla üniversitemiz 11 TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nün 3'ünü kazanarak devlet üniversiteleri arasında açık ara önde yer almıştır"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Hacettepe Üniversitesi (HÜ) hastanelerinin uluslararası akreditasyon kurumu tarafından fiziki koşullar, hasta başına düşen hemşire sayısı, tıbbi cihazların yeterliliği ve hasta memnuniyeti gibi kriterler açısından değerlendirilerek akredite edildi, Sağlık Bakanlığı Kalite Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede de 100 üzerinden 96 puan aldı.

Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerinin birçok alanda bilimsel çalışmalarla öne çıkan akademik bir kadroya sahip olduğunu söyledi.

Bilim insanlarının yürüttüğü çalışmaların, yayımladıkları makalelerin ve bildirilerin, her yıl ulusal ve uluslararası birçok önemli kuruluşça desteklendiğini ifade eden Özen, bunlar içinde TÜBİTAK Ödülleri'nin de önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

TÜBİTAK tarafından Türkiye'de bilimsel ve teknolojik alanlarda uluslararası düzeyde araştırma ve yayın yapan veya bu alanların mensubu olanlara "Bilim, Hizmet, Teşvik Ödülleri" verildiğini anımsatan Özen, "TÜBİTAK'ın Bilim ve Teşvik Ödülleri, Türkiye'de aslında bilimin Nobelleridir. Bu ödüller, dün, bugün olduğu gibi yarın da asla önemini kaybetmeyecek ödüllerdir." dedi.

Özen, üniversite yönetimi olarak ödül kazanmaya aday akademisyenleri yüreklendirme ve başvurma konusunda destek olduklarını belirterek, "Bu yıl itibarıyla üniversitemiz 11 TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nün 3'ünü kazanarak devlet üniversiteleri arasında açık ara en önde olmuştur. Yılbaşından bu yana üniversitemizin değerli öğretim üyelerinin yıllarca emek vermeleri sonucu kazandığımız ödüller silsilesi, 30 Aralık Günü bu üç ödülle taşlandırıldı. Tüm ödüllere bakıldığında aslında devlet üniversitelerine verilen 8 ödülün 3'ünü Hacettepe Üniversitesi aldı. Bundan daha güzel bir yılbaşı hediyesi olamaz." diye konuştu.

- "Hacettepe, Türkiye'nin ilk ve tek JCI akreditasyonlu kamu üniversite hastanesi"

Prof. Dr. Özen, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri için "Türkiye'nin gözbebeği" değerlendirmesinde bulunarak, sözlerine şöyle devam etti:

Hacettepe'nin, sağlık alanında bir simge olduğuna değinen Özen, bunu, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini artırmaya odaklanmış, kar amacı gütmeyen Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) kurumunun, uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuş birimi olan Joint Commission International (JCI) tarafından söylendiğini dile getirdi.

Özen, JCI tarafından verilen akreditasyon ile Hacettepe hastanelerinin uluslararası hizmet kalitesine sahip olduğunun kabul edildiğini aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"Hacettepe, Türkiye'nin ilk ve tek JCI akreditasyonlu kamu üniversite hastanesidir. JCI tarafından yapılan ilk ziyarette akredite olduk. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı kendi hastanelerini ve üniversite hastanelerini kalite skalaları eşliğinde değerlendirdi. Bunların içinde fiziki koşullar, hasta başına düşen hemşire sayısı, hasta başına düşen metrekare, tıbbi cihazların yeterliliği, kayıtların doğru tutulması, hasta memnuniyeti gibi yüzlerce kriter değerlendirildi.

Değerlendirme, Sağlık Bakanlığının Kalite Kurulu tarafından yapıldı ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi olarak not verildi. En kötü not alan alan hastanemiz 100 üzerinden 96 aldı. Hem Sağlık Bakanlığı hem de JCI kriter komisyonunda kriterler farklı olabiliyor, örtüşen ya da ayrışan kriterler yer alabiliyor."

Her yıl hizmet kalitesinin daha iyi olabilmesi için yeni adımlar attıklarına değinen Prof. Dr. Özen, "Bütçemiz ve olanaklarımız ölçüsünde yeni adımlar atıyoruz. Bütün bunlarla beraber ulusal ve ve uluslararası kurum tarafından akredite olmak çok değerli. İyinin düşmanı daha iyi, güzelin düşmanı daha güzeldir. O nedenle eksiklerimizi belirleyerek, eğitim ve teknik anlamda bunları tamamlamaya çalışıyoruz."

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akreditasyon Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen

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