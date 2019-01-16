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Hacettepe Teknokent'te FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 09:42 | Son Güncelleme

ANKARA'da Hacettepe Teknokent A.Ş.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada; Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı işlemleri sürüyor.

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