Hacettepe Teknokent'te FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada; Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı işlemleri sürüyor.

