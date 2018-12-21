HABER

Hacettepe Üniversitesi karıştı! Şair Ahmet Telli'ye ölüm tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 12:59 | Son Güncelleme

Hacettepe Üniversitesi'nde edebiyat söyleşisi düzenleyen şair Ahmet Telli'nin bir grup öğrenci tarafından, "Hacettepe sana mezar olacak" sözleriyle tehdit edildiği öğrenildi.

Hacettepe Üniversitesi karıştı! Şair Ahmet Telli'ye ölüm tehdidi

Hacettepe Kitap Topluluğu’nun davetiyle dün Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde, ‘Cumhuriyet Döneminde Edebiyat’ konulu söyleşinin konuğu olan şair Ahmet Telli bir grup öğrenci tarafından tehdit edildiği iddia edildi.

'SALONU BOŞALTIN'

GazeteDuvar'da yer alan habere göre; Telli, bölüm sekreterinin içeriye girerek, “Salonu boşaltın tutamıyoruz kapıdakileri” dediğini söyleyerek karşıt gruplu öğrenciler arasında tartışma yaşanmaması için salondan tek başına ayrıldığını söyledi.

DIŞARIDA ÖNÜ KESİLDİ

Etkinliği düzenleyen öğrencilere bir şey olmaması için söyleşinin ardından tek başına okuldan çıkmak istediğini, bu sırada kalabalık bir grup tarafından yolunun kesildiğini belirten Telli yaşananları şöyle anlattı, “Çok naif ve keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Çok memnun olduklarını söyledi öğrenciler. Söyleşi devam ederken bölüm sekreteri içeriye girdi. ‘Salonu boşaltın tutamıyoruz kapıdakileri’ dedi. Sonrasında etkinliği düzenleyen gençleri tehlikeye atmamak için tek başıma salondan çıktım. Kapıda bekleyen 30-35 kişilik güruhun arasından geçtim. Arkamdan slogan atmaya tehdit etmeye başladılar. ‘Hacettepe sana mezar olacak’ diyerek bağırdılar. Taksiye gidene kadar sloganları devam etti.”

PARTNERBarbie bebeğe benzemek isterken... Bunu da yaptılar!Barbie bebeğe benzemek isterken... Bunu da yaptılar!
3 kadın komutan YYÜ'nün konuğu oldu3 kadın komutan YYÜ'nün konuğu oldu
Minik Kuzey, bebek arabasındaki köpeği gezdirdiMinik Kuzey, bebek arabasındaki köpeği gezdirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hacettepe Üniversitesi ahmet telli

En Çok Okunan Haberler

Ankara için Mansur Yavaş'tan iddialı açıklama! Oy oranını açıkladı: Kazanacağım

Ankara için Mansur Yavaş'tan iddialı açıklama! Oy oranını açıkladı: Kazanacağım

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da korku dolu anlar! Sele kapıldı

Şanlıurfa'da korku dolu anlar! Sele kapıldı

Parçalanmış halde buldu! Gizemli yaratığın peşine düştü

Parçalanmış halde buldu! Gizemli yaratığın peşine düştü

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

Yer: Tunceli! İçerdeler, görüntüler ortaya çıktı

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Antalya'da deprem!

Ethem Sarısülük’ün babası Muzaffer Sarısülük hayatını kaybetti

Ethem Sarısülük’ün babası hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.