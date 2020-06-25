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Hacettepe Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 01:03 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Hacettepe Üniversitesi yeni rektörü olmasının ardından en fazla araştırılan isimler arasına girdi. Peki, Hacettepe Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran kimdir? Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran nereli? İşte Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran hakkında merak edilenler...

Hacettepe Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Rektörü olarak görev alacak olan Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, biyografisi ile internet üzerinden sıklıkla araştırılıyor. İşte Hacettepe Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran hakkında merak edilenler.

PROF. DR. MEHMET CAHİT GÜRAN KİMDİR?

1969 Ankara doğumlu olan Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamladı. 2006 yılında doçentlik unvanını, 2011 yılında ise profesörlük unvanını almıştır.

1998 yılında Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi, 1997 – 2013 yılları arasında ise Hacettepe Üniversitesinde akademik ve idari görevler almıştır. 2014 yılından itibaren ise Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi görevini sürdürmektedir.

Akademik kariyeri

Gazi Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği (1992)

Hacettepe Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği (1997)

Hacettepe Üniversitesinde, Öğretim Görevliliği (2000)

Hacettepe Üniversitesinde, Maliye Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı (2005)

Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2012-2013)

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi (2014- )


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