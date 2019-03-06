Hacettepe Üniversitesi'nde 'lenfödem' hastalarına eğitim

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lenfödem Uygulama Merkezi'nde, 'Dünya Lenfödem Farkındalık Günü' kapsamında hastalara eğitim veridi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Pınar Borman, "Hiçbir lenfödem hastası tedaviye geç kalmış değildir. Ne kadar 'fil ayak' da olsa hepsi eskisinden çok daha iyi hale gelebiliyor" dedi.

Anadolu Lenfödem Derneği'nce, halk arasında 'fil hastalığı' olarak bilinen 'lenfödem'e dikkat çekmek amacıyla hasta eğitim programı düzenlendi. Eğitime katılan lenfödem hastalarına hastalıkta nelere dikkat edilmesi gerektiği görsellerle anlatıldı. Hacettepe Üniversitesi Lenfödem Uygulama Merkezi Müdürü ve Anadolu Lenfödem Derneği Başkanı Prof. Dr. Pınar Borman, lenfödemin farklı nedenlere bağlı olarak proteinden zengin sıvının bacaklarda, kollarda birikmesine bağlı gelişen bir hastalık olduğunu belirtti. Prof. Dr. Borman, halk arasında fil hastalığı olarak bilinen lenfödemin genellikle kanser cerrahileri sonrasında görüldüğünü; ancak doğuştan, ileri derecede varis gibi durumlardan sonra da görülebildiğini bildirdi.