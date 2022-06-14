Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu! Dikkat çeken kahvaltı fotoğrafı…

Hacettepe Üniversitesi öğrencisi olduğunu iddia eden bir gencin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf viral oldu. Fotoğrafta üniversitenin öğrencilere verdiği kahvaltının yetersizliğinden şikayet eden öğrenci paylaşımında “Tüm ülke görene kadar Hacettepe’nin öğrencilerine layık gördüğü kahvaltıyı paylaşacağım” ifadelerini kullandı.

Mücahit Özgen adlı kullanıcının yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken Özgen bir diğer paylaşımında da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın kendisine ulaştığını belirterek “Ümit Özdağ Bey mesaj attı ve doğru mu diye sordu. Kendisine durumu açıkladım. Bunu başarmış olmak gurur verici. Artık sesimizi duyurabiliyoruz. Kendisine ilgilendiği için teşekkür ediyorum. Bu olay Türk gençlerine örnek olsun hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin” dedi.

Özgen’in paylaşımın altına gelen yorumlar ise dikkat çekti. Kimisi bu kahvaltıyı bulabildiği için ‘şükretmesi’ gerektiğini belirtirken bazı üniversite öğrencileri de kendi okullarında verilen kahvaltının fotoğraflarını paylaştı.

İşte sosyal medyada çok konuşulan o paylaşımlar:





