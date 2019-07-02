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Hacettepe'nin ilk doktorları yarım asır sonra buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 14:50 | Son Güncelleme

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk mezunları, mezuniyetlerinin 50'nci yılında bir araya geldi - Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen: - "Hacettepe Üniversitesinin bayrağı, Türkiye'nin her yerinde sizin sayenizde dalgalanıyor"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk mezunları, mezuniyetlerinin 50'nci yılında buluştu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, ilk mezunlarını, mezuniyetlerinden yarım asır sonra bir araya getirdi.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü'nde düzenlenen programa, 1969 yılı mezunları, aileleri ve akademisyenler katıldı.

Yıllar sonra birbirini gören ilk mezunlar, duygu dolu anlar yaşadı.

Programda konuşma yapan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, tıp fakültesinin ilk mezunlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Son yıllarda güzel işlere imza attıklarını ancak bunların yeterli olmadığını belirten Özen, üniversiteyi daha ileri taşımak için çalışacaklarını söyledi.

İlk mezunların rol modelliğiyle yetiştiklerini aktaran Prof. Dr. Özen, "Sizler, uluslararası yayın yapıyorsunuz diye biz de sizin arkanızdan uluslararası yayın yaptık. Sizler, 'Yurt dışında kendimizi geliştirmemiz gerekir' dediğiniz için bizler de sizlerin peşinden gittik. Hacettepe Tıp Fakültesinin, Hacettepe Üniversitesinin bayrağı, Türkiye'de, Sivas'ta, Samsun'da, Eskişehir'de, Bursa'da, Trabzon'da, her yerde sizin sayenizde dalgalanıyor." diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Altun da tıp bilimine, ülke sağlığına katkılarından dolayı fakültenin ilk mezunlarına teşekkür ederek, fakültenin daha ileriye ve en iyiye ulaşma yolunda çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

İlk mezunlar adına konuşma yapan Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu, 50 yıl sonra arkadaşlarıyla yeniden buluşmanın heyecan verici olduğunu belirterek, okula kayıt sürecini şöyle anlattı:

"1963 yılında ağustos ayının sıcağında kaydolmak üzere Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine gittim. Saat 14.30'du. Kayıt bürosundakiler, 'Bugün geç oldu, yarın gel' dediler. Çok bozulmuştum. Bunun üzerine doğruca Hacettepe yollarına düştüm. Samanpazarı'nda esnafa sordum, 'Şu patika yoldan git' dediler. Gecekondular arasında yürüdüm ve sonunda gecekondulara bitişik olan üniversite binasına gelerek kaydımı yaptırdım. 56 yıl sonra bu anımı hatırladığımda ne kadar doğru yaptığımı anlıyorum."

Programda ilk mezunlara plaket verildi.

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