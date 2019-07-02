Hacettepe'nin ilk doktorları yarım asır sonra buluştu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk mezunları, mezuniyetlerinin 50'nci yılında buluştu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, ilk mezunlarını, mezuniyetlerinden yarım asır sonra bir araya getirdi.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü'nde düzenlenen programa, 1969 yılı mezunları, aileleri ve akademisyenler katıldı.

Yıllar sonra birbirini gören ilk mezunlar, duygu dolu anlar yaşadı.

Programda konuşma yapan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, tıp fakültesinin ilk mezunlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Son yıllarda güzel işlere imza attıklarını ancak bunların yeterli olmadığını belirten Özen, üniversiteyi daha ileri taşımak için çalışacaklarını söyledi.

İlk mezunların rol modelliğiyle yetiştiklerini aktaran Prof. Dr. Özen, "Sizler, uluslararası yayın yapıyorsunuz diye biz de sizin arkanızdan uluslararası yayın yaptık. Sizler, 'Yurt dışında kendimizi geliştirmemiz gerekir' dediğiniz için bizler de sizlerin peşinden gittik. Hacettepe Tıp Fakültesinin, Hacettepe Üniversitesinin bayrağı, Türkiye'de, Sivas'ta, Samsun'da, Eskişehir'de, Bursa'da, Trabzon'da, her yerde sizin sayenizde dalgalanıyor." diye konuştu.