Hachalu Hundessa: Özgürlük şarkıları söyleyen, cinayete kurban giden Etiyopyalı şarkıcı

Hachalu'nun küçüklüğünden beri tutkusu, annesinin de teşvikiyle müzik ve şarkı söylemekti. Etiyopya'nın en büyük etnik gurubu Oromolar'ın yaşadığı Oromya bölgesindeki Ambo kentinin dışında ailesinin yetiştirdiği büyükbaş hayvanlara bakıyordu.

Hachalu'nun babası, Ambo kentinde elektrik idaresinde çalışıyordu ve oğlunun doktor olmasını istiyordu. Ancak Hachalu tıpa pek ilgi göstermedi.

Büyükbaş hayvanlara bakarak büyüyen, eski siyasi mahkum Hachalu Etiyopya'nın en büyük müzik yıldızlarından biri oldu. Romantizm ve siyasi özgürlüklerden bahseden şarkılarıyla hayranlarını büyüledi.

Başkentte araç kullanırken vurulan Hundessa'nın cinayetinden sonra iki zanlı Pazartesi akşamı tutuklandı. Ancak polis, cinayetin nedenini açıklamadı ve zanlılara henüz bir suçlama yöneltilmedi.

34 yaşındaki Hundessa, ülkedeki Oromo etnik grubunun siyasi seslerinden biri olarak sivrilmiş ve müzik kariyeri boyunca çok sayıda düşman edinmişti.

Ambo kenti, muhalif grupları yasaklayan ve eleştiri getirenleri hapse atan bir yönetim altında, kendilerini baskı altında hisseden Oromoların kendi kendini yönetmek için yürüttüğü mücadelenin, ön saflarından biriydi.

Ailenin sekiz çocuğundan biri olan Hachalu, 1986'da başkent Addis Ababa'ya 100 kilometre uzaklıktaki Ambo kentinde dünyaya geldi.

Hapishanede geçirdiği yıllarda, dokuz şarkı yazdı ve çıktıktan bir yıl sonra, 2009'da ilk albümünü çıkarttı.

Sürgüne gitmeyi reddetti

Bu albümle bir yıldıza ve Oromo halkının hayallerinin siyasi sembolüne dönüştü.

Ancak, siyasi rolünü pek önemsemiyordu ve "Ben bir siyasetçi değilim. Ben bir sanatçıyım. Halkımın çektikleri hakkında şarkılar söylemem beni bir siyasetçi yapmaz" demişti.

Dönemin Etiyopya Başbakanı Meles Zenawi ve halefi Hailemariam Desalegn döneminde, kovuşturmadan korkan çok sayıda müzisyen ve eylemci sürgüne gitmişti. Ancak Hachalu Etiyopya'da kaldı ve gençlere haklarını savunmaları çağrısı yaptı.

Şarkılarından biri, kimliğinden gurur duyan ve bunun için ölmeyi göze alan bir kıza duyduğu aşkla ilgiliydi.

'Cesur savaşçılar ve atlılar'

İkinci albümü, Waa'ee Keenya (Halimiz) 2013'te ABD'de turnedeyken çıktı. Amazon'da en çok satan Afrika albümü olmuştu.

İki yıl sonra, Maalan Jira? (Neyim var ki?) adlı single'ı çıktı. Hükümetin kentin sınırlarını genişletmeye karar vermesinden sonra, Oromolar'ın başkent Addis Ababa ve çveresinden çıkartılmasını anlatıyordu.