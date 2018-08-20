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Hacı adayları Arafat Vakfesi'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 17:52 | Son Güncelleme

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2 milyon hacı adayı Arafat Vakfesi'ni yaptı - Vakfe duasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: - "Bölünüp, parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan, tefrikaya düşüp güçsüz kalmaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ülkesi, vatanı, namus ve mukaddesatı için mücadele edenleri muvaffak ve muzaffer eyle" - "Milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin refah ve huzuru, insanlığın barış ve selameti için çalışan devlet büyüklerimize ve güvenlik güçlerimize yardım eyle, onları her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle Allah’ım"

MEKKE (AA) - Hac farizasını yerine getirmek için Mekke'de bulunan yaklaşık 2 milyon hacı adayı Arafat Vakfesi'ni yaptı.

Öğle ve ikindi namazlarının cem edilerek eda edilmesinden sonra vakfe duasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bölünüp, parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan, tefrikaya düşüp güçsüz kalmaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım! ülkesi, vatanı, namus ve mukaddesatı için mücadele edenleri muvaffak ve muzaffer eyle." niyazında bulundu.

Vakfe duasında şehitleri de anan Erbaş, şöyle dua etti:

"Ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin, namusumuz çiğnenmesin diye en aziz varlıklarını bu yüce değerler uğruna feda eden, Bedir’den Malazgirt’e, Çanakkale’den İstiklal Harbi'ne, Sakarya’dan 15 Temmuz’a bütün şehitlerimize rahmet eyle Allah’ım! Gazilerimize sağlıklı, hayırlı ömür nasip eyle Allah'ım! Biz güven içinde olalım diye, terör örgütlerini yok etmek için mücadele ederken şehit olan yiğitlerimize rahmet eyle Allah'ım!"

- Faiz tehlikesine dikkati çekti

Erbaş, faiz, israf ve tüketim çılgınlığının toplumdaki adalet, bereket ve emeği yok ettiğine dikkat çekerek, "Her türlü sömürüden, sömürü aracı olan faizden, tüketim çılgınlığından, israftan, dünyevileşmeden ve maddeperestlikten bizleri muhafaza eyle Allah’ım!" niyazında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kadın haklarına da dikkati çekerek, "Bizi eşlerine iyi davrananlardan, emanete gözü gibi bakan, onları koruyanlardan eyle Allah’ım!" diye dua etti.

- "Devletimize ve milletimize ihanet edenlere fırsat verme Allah’ım"

Türk milletinin asırlardır İslam’a çok büyük hizmetler ettiğini anımsatan Erbaş, "Aziz milletimizi ilelebet payidar eyle, izzet ve kudretini daim eyle Allah’ım! İzzet ve şerefimizi, onur ve haysiyetimizi çiğnetme!" niyazında bulundu.

Erbaş, şehit ve gazileri de değinerek, "Ülkesi, vatanı, namus ve mukaddesatı için mücadele edenleri muvaffak ve muzaffer eyle." şeklinde dua etti.

Devlet idarecileri ve güvenlik güçlerine de dua eden Erbaş, şu niyazda bulundu:

"Milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin refah ve huzuru, insanlığın barış ve selameti için çalışan devlet büyüklerimize ve güvenlik güçlerimize yardım eyle, onları her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle Allah’ım!
Ey hainlerin tuzaklarını bozan Yüce Rabbimiz!
Sureti haktan görünüp dinimizi istismar ederek aramıza fitne ve fesat tohumları ekmeye çalışanlara, devletimize ve milletimize ihanet edenlere fırsat verme Allah’ım!
Senin adınla insanları aldatanların, inancı ve samimiyetini istismar edenlerin şerlerinden bizleri, neslimizi ve ülkemizi muhafaza eyle Allah’ım!"

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ali erbaş Arafata Vakesi

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