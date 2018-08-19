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Hacı adayları Arafat yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 10:21 | Son Güncelleme

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Üçer: -"Büyük gün geldi. Bugün itibarıyla Arafat'a hareket ediyoruz. Bütün hacılarımız gece yarısı olmadan Arafat'a ulaşmış olacaktır" -"Hangi hastamız olursa olsun yoğun bakımdaki hastalarımız dahil ambulanslarla Arafat'a çıkartacağız. Bütün vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar"

MEKKE (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Cenksu Üçer, "Büyük gün geldi. Bugün itibarıyla Arafat'a hareket ediyoruz. Bütün hacılarımız gece yarısı olmadan Arafat'a ulaşmış olacaklar." dedi.

Hac farizasını yerine getirmek için Mekke'de bulunan 2 milyona yakın hacı adayı, bugün Arafat'a çıkıyor. Hz. Adem'in tövbe ve duasının kabul edildiği mekan olan Arafat, haccın ilk aşamalarından birini oluşturuyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Üçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün hazırlıkların tamamlandığını ve bugün itibarıyla Arafat'a hareket edileceğini söyledi. Üçer, "Büyük gün geldi. Bugün itibarıyla Arafat'a hareket ediyoruz. Bütün hacılarımız gece yarısı olmadan Arafat'a ulaşmış olacaklar." diye konuştu.

Arafat'ta arife günü sabah namazına kadar irşat programlarının devam edeceğini belirten Üçer, "İrşat programlarımız sabah namazında da devam edecek. Vatandaşlarımıza biraz dinlenme imkanı verdikten sonra öğlen namazına kadar irşat programlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Yoğun bakım hastaları ambulanslarla Arafat'a taşınacak"

Arife günü sabahına kadar bütün hacı adaylarının Arafat alanında kendileri için hazırlanmış olan çadırlara yerleşeceğini anlatan Prof. Dr. Üçer, "Hangi hastamız olursa olsun yoğun bakımdaki hastalarımız da dahil ambulanslarla Arafat'a çıkartacağız. Bütün vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Üçer, Arafat'ta öğlen ve ikindi namazının birleştirilerek kılınacağını ve hemen ardından ayakta Vakfe Duası yapılacağını belirterek, böylelikle hac ibadetindeki Arafat kısmının yerine getirilmiş olacağını söyledi.

- Arafat'tan Müzdelife'ye hareket

Arafat'tan sonra Müzdelife'ye hareket edileceğini ve arife günü yatsı vakti girdiğinde hacı adaylarının Müzdelife'ye girmiş olacağını kaydeden Prof. Dr. Üçer, "Müzdelife'de de herkes kendine ayrılmış çadırlara gidecek. Yatsı vakti girmemişse herkes yatsı namazının vaktini bekleyecek. Yatsı namazının vakti girince akşam namazını yatsı namazı ile birleştirerek kılacağız. Orada da bir Vakfe Duası yaparak Müzdelife Vakfesi'ni getirmiş olacağız." dedi.

- Müzdelife'den Mina'ya hareket

Müzdelife'deki Vakfe Duası'ndan sonra Mina'ya geçileceğini dile getiren Üçer, bayramın ilk günü sabahına kadar devam edecek hac sürecini şöyle anlattı:

"Gece yarısına yakın Mina'da olmuş olacağız. Gece saati yani saat 23.45 gibi şeytan taşlama zamanı başlamış olacak. Cemerat denilen "şeytan taşlama" alanında şeytan taşlandıktan sonra hacılarımız otellerine gelip tıraş olarak ihramdan çıkacak. Ardından ziyaret tavafı ve say'ını yapılacak. Hacılarımızın kurbanları kesildikçe de mesaj ile kafile başkanlarına iletilecek. Bayramın birinci günü öğlene doğru hac tamamlanmış olacak ancak sonraki günlerde de şeytan taşlamaya belirlenen saatlerde devam edilecek. Bu taşlamalarda ihramdan çıkılmış olacak."

Hac ibadeti süresince Müslümanca yaşayıp Müslümanca son nefesin teslim edilmesi için dua edilmesi gerektiğini kaydeden Üçer, bu noktada tüm dünyadaki Müslümanların sıkıntılarının giderilmesi için de dua çağrısında bulundu.

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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Cenksu Üçer Hac 2018

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