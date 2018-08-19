Hacı adayları Arafat yolunda

Arafat'ta arife günü sabah namazına kadar irşat programlarının devam edeceğini belirten Üçer, "İrşat programlarımız sabah namazında da devam edecek. Vatandaşlarımıza biraz dinlenme imkanı verdikten sonra öğlen namazına kadar irşat programlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Üçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün hazırlıkların tamamlandığını ve bugün itibarıyla Arafat'a hareket edileceğini söyledi. Üçer, "Büyük gün geldi. Bugün itibarıyla Arafat'a hareket ediyoruz. Bütün hacılarımız gece yarısı olmadan Arafat'a ulaşmış olacaklar." diye konuştu.

Hac farizasını yerine getirmek için Mekke'de bulunan 2 milyona yakın hacı adayı, bugün Arafat'a çıkıyor. Hz. Adem'in tövbe ve duasının kabul edildiği mekan olan Arafat, haccın ilk aşamalarından birini oluşturuyor.

- "Yoğun bakım hastaları ambulanslarla Arafat'a taşınacak"

Arife günü sabahına kadar bütün hacı adaylarının Arafat alanında kendileri için hazırlanmış olan çadırlara yerleşeceğini anlatan Prof. Dr. Üçer, "Hangi hastamız olursa olsun yoğun bakımdaki hastalarımız da dahil ambulanslarla Arafat'a çıkartacağız. Bütün vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Üçer, Arafat'ta öğlen ve ikindi namazının birleştirilerek kılınacağını ve hemen ardından ayakta Vakfe Duası yapılacağını belirterek, böylelikle hac ibadetindeki Arafat kısmının yerine getirilmiş olacağını söyledi.

- Arafat'tan Müzdelife'ye hareket

Arafat'tan sonra Müzdelife'ye hareket edileceğini ve arife günü yatsı vakti girdiğinde hacı adaylarının Müzdelife'ye girmiş olacağını kaydeden Prof. Dr. Üçer, "Müzdelife'de de herkes kendine ayrılmış çadırlara gidecek. Yatsı vakti girmemişse herkes yatsı namazının vaktini bekleyecek. Yatsı namazının vakti girince akşam namazını yatsı namazı ile birleştirerek kılacağız. Orada da bir Vakfe Duası yaparak Müzdelife Vakfesi'ni getirmiş olacağız." dedi.