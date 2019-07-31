Hacı adayları kutsal topraklarda

MEKKE (AA) - Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan yüz binlerce Müslüman, hac görevini ifa etmek üzere kutsal topraklara geliyor.

Türkiye'den ilk kafilenin 5 Temmuz'da yola çıkmasıyla başlayan süreçte Türk hacı adaylarından bugün itibarıyla 71 bin 75'i kutsal topraklara ulaştı.

Türk hacı adaylarının 63 bin 948'inin Mekke'ye, 7 bin 127'sinin de Medine'ye intikali sağlandı.

Son hacı kafilesinin 5 Ağustos'ta İstanbul'dan yola çıkmasıyla bu yıl hac görevini yerine getirmek için 85 bin civarında Türk hacı adayının kutsal topraklarda buluşması bekleniyor.

Kutsal topraklara ulaşan hacı adayları, otellerine yerleştikten sonra ihramlarıyla Kabe'yi ziyaret ediyor, "Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk (Buyur Allah'ım emrindeyim, senin eşin ve benzerin yoktur Allah'ım)" telbiyesiyle Mescidi Haram'a gidip ilk duayı yapıyor.

Hacı adayları, Kabe'de dua ettikten sonra umreye niyet edip Hacerül Esved'i selamlayarak tavafa başlıyor. Hacerül Esved taşının, tavafın başlama noktasını gösterdiği için hacı adaylarına pratik bir faydası da dokunuyor. Hacerül Esved çevresinde de dokunmak isteyenler nedeniyle yoğunluk oluşuyor.