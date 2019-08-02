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Hacı adayları kutsal topraklarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 10:01 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hacı adaylarının sayısının arttığı Mekke'de, Müslümanlar ibadetlerini Kabe ve çevresinde yapabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor  - Konakladıkları otellerin yakınından kısa aralıklarla kalkan servis otobüsleriyle Mescid-i Haram'a ulaşan hacı adayları, günün her saatinde tavaf alanları ile Safa ve Merve tepeleri arasındaki say alanlarında yoğunluk oluşturuyor - Vakit namazlarını cemaatle kılmak isteyen hacı adayları, saatler öncesinden Kabe çevresinde ezana kadar yer tutuyor

MEKKE (AA) - Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hacı adaylarının sayısının arttığı Mekke'de Müslümanlar ibadetlerini Kabe ve çevresinde yapabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

Aralarında Diyanet İşleri Başkanlığı ve seyahat acentelerinin organizasyonuyla Türkiye ve yurt dışından gelen Türk hacı adaylarının da yer aldığı Müslümanlar, Kurban Bayramı'na doğru Mekke'deki yoğunluğu gün geçtikçe artırıyor.

Medine'den başlattıkları kutsal yolculuğu Mekke'de sürdürenlerin de eklenmesiyle yaşanan yoğunluk, ibadet alanlarına da yansıyor.

Konakladıkları otellerin çevresinden kısa aralıklarla kalkan servis otobüsleriyle Mescid-i Haram'a ulaşan hacı adayları, günün her saatinde tavaf alanları ile Safa ve Merve tepeleri arasındaki say alanlarında yoğunluk oluşturuyor.

- Çocuklar omuzlarda, yaşlılar tekerlekli sandalyede

Küçük yaştaki çocukların babalarının omuzlarında, yürüyemeyecek kadar sağlık sorunu bulunanların da tekerlekli sandalyelerde tavaf yaptığı gözleniyor.

Tavaf sırasında AA muhabirine duygularını anlatan hacı adaylarından Ramazan Ölmez, Kabe'nin yanında bulunmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu belirterek, "Bu Allah'ın evi ve bizler Allah'ın misafiriyiz. Allah'ın ikramından faydalanıyoruz. O ikramı kalbimizde, gönlümüzde hissediyoruz. Bunu dille ifade etmek çok zor." dedi.

- "İnşallah buradan tertemiz çıkıp gideceğiz"

Hacı adaylarından 71 yaşındaki Ayşe Bölükbaşı ise yaşına rağmen ibadetlerini yerine getirmeye çalıştığını ifade ederek, "Rabbime sığındık, geldik. İnşallah buradan tertemiz çıkıp gideceğiz." diye konuştu.

Kabenin çevresinde tavaflarını tamamlayan hacı adayları, zemzem içerek serinliyor, ardından ibadetlerine devam ediyor.

Vakit namazlarını cemaatle kılmak isteyen hacı adayları ise saatler öncesinden Kabe çevresinde ezana kadar yer tutuyor.

Kimi hacı adayları ise Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ederek zamanını değerlendiriyor.

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HAC2019 tavaf

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