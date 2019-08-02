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Hacı adayları kutsal topraklarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 16:15 | Son Güncelleme

Dünyanın farklı coğrafyalarından gelerek Mekke'de buluşan yüz binlerce hacı adayı, cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı

MEKKE (AA) - Hac görevi için kutsal topraklarda bulunan yüz binlerce hacı adayı, cuma namazını Mescid-i Haram'da eda etti.

Hazırlıklara sabah namazının ardından başlayan Müslümanlar, cuma namazını Kabe-i Muazzama'yı görerek kılmak için erken saatlerde yer tutarak ibadetlerini cuma vaktine kadar devam ettirdi.

Mekke'nin muhtelif yerlerinde konaklayan hacı adayları ise gruplar halinde Mescid-i Haram'da toplanarak cuma ezanını bekledi.

Hacı adaylarının bir kısmı ise bir gece önceden Kabe giriş bölümlerine serilen halılarda namazlarını eda etmek için saf tuttu.

Hacı adayları bekleyişleri sırasında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Kabe imamları cuma hutbesinde, yeryüzünde kurulan ilk mabedin Kabe olduğunu hatırlatarak haccın önemine işaret etti.

Haccın Müslümanların affolunmaları için büyük bir fırsat olduğu vurgulanan hutbede, Arafat'ın, Allah'ın insanları en çok affettiği yer olduğu belirtilerek hacla ilgili ayet ve hadisler okundu.

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Anahtar Kelimeler:
HAC2019 Mekke'de cuma

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