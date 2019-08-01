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Hacı adaylarının Hira Dağı’na zorlu tırmanışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 17:17 | Son Güncelleme

Peygamber Efendimize ’Oku’ emrinin geldiği, peygamberlik nurunun indiği Nur Dağı’na çıkmak için yaşlısı, genci, engellisi, bebeği sarp kayalara tırmanıyor.Hacı adayları yaklaşık bir saatlik tırmanışın ardından sabah namazını Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v) ayak bastığı yerlerde eda ediyor.

Peygamber Efendimize ’Oku’ emrinin geldiği, peygamberlik nurunun indiği Nur Dağı’na çıkmak için yaşlısı, genci, engellisi, bebeği sarp kayalara tırmanıyor.
Hacı adayları yaklaşık bir saatlik tırmanışın ardından sabah namazını Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v) ayak bastığı yerlerde eda ediyor. ’Oku’ emrinin geldiği, peygamberlik nurunun indiği Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’na ulaşmak için yaşlısı, genci, sarp kayalıklara tırmanıyor. İlerleyen yaşına rağmen tırmanmaktan vazgeçmeyen hacı adayları, Peygamber Efendimizin kokusunu hissettikleri kutlu mekanda gözyaşlarına boğuluyor. Birçok hacı adayı duygularına hakim olamazken, özellikle Türk hacıların yoğun ilgi gösterdiği Hira Mağarası’nda duygu dolu anlar yaşanıyor. Gündüz hava sıcaklığının zaman zaman 40 derecenin üzerine çıkması sebebiyle hacı adayları Hira Mağarası’na tırmanmak için akşam ve gece saatlerini tercih ediyorlar.
Kutsal topraklara gelenler bol bol şükrederken, sarp yokuşa rağmen dua etmek ve manevi iklimden faydalanmak için geldiklerini belirtti. Bazı ziyaretçiler yaklaşık 1 saat tırmanışın ardından Hira Mağarası’na ulaşırken, peygamberimize ilk vahyin geldiği mağarayı görmekten çok mutlu olduklarını belirtti. Mağaranın içine girebilmek için uzun süre sıranın kendilerine gelmesi için dışarıda sabırla bekleyen hacı adayları Nur Dağı’nın tepesinden Kabe-i Muazzama’yı izliyor. Burada dua etmenin bile çok farklı olduğunu belirten hacı adayları, manevi iklimden doya doya faydalanmaya çalışıyor. Peygamber Efendimiz zamanında üstü açık olan ancak daha sonra üstüne taşlar gelince mağara halini alan Hira Mağarası’nda güneşin doğuşu iki cihan güneşi Hazreti Muhammed’in (s.a.v) hatıraları ile birleşince Müslümanların heyecanı daha da artıyor. Kutlu mağarayı ziyaret edenler, sabah namazlarını da mağaranın içerisinde, önünde ve üzerinde eda ederken, Mekke ve Harem-i Şerif manzarası, manevi atmosferi daha da artırıyor. Kayaların üzerinde Kabe’yi karşılarına alan hacı adayları büyük bir huşu ile namazlarını kılıyor. Yolda hacı adaylarına soğuk su, çay ve meşrubat satan küçük mekanlar dağa tırmanırken yorulanlara dinlenecek yer oluyor. Bölgedeki maymunlar yoğun ilgi görürken, hacı adayları maymunlara yiyecekler bırakıyor.
Hira Mağarası aşırı sıcak ve zorlu tırmanışa rağmen günün 24 saati ziyaretçi akınına uğruyor.
Öte yandan, Suudi yönetimi Nur Dağı’nın ziyaret edilmesini istemediği için gerekli merdiven tesisini yapmıyor, teleferik hattı çekmiyor. Yönetimin, bu kutlu mekanın ziyaretini engellemek için bölgede dilencilerin faaliyetine göz yumduğu ve maymunların ziyaretçilerin çantalarını kaçırmalarını engellemediği belirtiliyor

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