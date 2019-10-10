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Hacı Bayram Camii’nde Barış Pınarı Harekatı için dualar edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 08:59 | Son Güncelleme

Ankara’da Hacı Bayram Camii’nde sabah namazında Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik için dua edilerek, Fetih Suresi okundu.

Hacı Bayram Camii’nde Barış Pınarı Harekatı için dualar edildi

Ankara’da Hacı Bayram Camii’nde sabah namazında Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik için dua edilerek, Fetih Suresi okundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Buradaki maksadımız Türkiye’nin sınırlarının hemen ötesinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmak, yok etmek ve orayı güvenli bölge haline getirmek” dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte Hacı Bayram Veli Camii’nde kıldı. Namaz öncesinde Fetih Suresi’nin okunduğu camide, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik için dualar edildi. Cami çıkışında bir açıklama yapan TBMM Başkanı Şentop, Barış Pınarı Harekatı’nın dün akşam saat 16.00 itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başladığını belirtti. Şentop, “Harekat başlamadan kısa süre önce Sayın Bahçeli ile görüştü. Harekatı başlattıktan sonra önce Sayın Meral Akşener, daha sonra ise Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na harekatın başlangıcıyla ilgili bilgi verdi. Bir süre sonra da harekat merkezinde izlemeye geçtik. Önce malum uçaklarımızın operasyonu vardı. Sonra obüsler ile top atışları oldu. Sonra tekrar uçakların faaliyeti nihayetinde saat 22.00 civarında kara harekatı başladı. Planlandığı şekilde devam ediyor. Cenab-ı Hakk hayırlı etsin” dedi.

“Bütün yollar denendi”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın operasyon sırasında sivillere karşı hassasiyet gösterilmesi talimatını verdiğini vurgulayan Şentop, “Bundan önceki teröre karşı yapılan operasyonlarda da Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sivillere, bölgede terörle alakası olmayan insanlara ve dini yapılara karşı çok müşfikhane, koruyucu bir tavırla hareket ediyordu. Buradaki maksadımız Türkiye’nin sınırlarının hemen ötesinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmak, yok etmek ve orayı güvenli bölge haline getirmek. Türkiye çok uzun yıllardır terörle mücadele ediyor. Orada bir terör yapılanmasının oluşmasına, güçlenmesine, Türkiye için sürekli bir tehdit olmasına göz yummamız mümkün değil. Bu konuda hiçbir ülkenin de söyleyeceği bir şey yok. Çünkü aylardır bütün dünyanın gözü önünde farklı alternatif yollarla burada bir terör oluşumunu ortadan kaldırmak konusunda gerek müttefikleriyle, gerek komşu ülkelerle temas içerisinde olduk. Bütün yollar denendi. Bunlardan netice alınamayınca Barış Harekatı’nı yapma mecburiyeti hasıl oldu” şeklinde konuştu.

“Türkiye teröre karşı mücadelesinde müttefiklerini yanında görmek ister”
NATO Genel Sekreterinin açıklamasının doğru olduğunu ifade eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye teröre karşı mücadelesinde müttefiklerini yanında görmek ister. Hatta böyle teröre karşı bir harekatı NATO üyesi müttefiklerinin katılımıyla beraber gerçekleştirmeyi arzu ederdi. Çünkü bu askeri ittifak, ittifak üyesi ülkelerin güvenliği için kurulmuştur. Türkiye NATO’nun en sadık ve doğudaki en güçlü üyesidir. Dolayısıyla Türkiye’nin güvenliği NATO’nun güvenliği olarak telakki edilmeli."
ABD’ye terör saldırı olduğunda Türkiye’nin bir NATO üyesi ve ABD’nin müttefiki olarak ABD’nin yanında yer aldığını belirten Şentop, “Terör saldırısına maruz kaldığımızda müttefiklerimizden beklediğimiz, Türkiye’nin yanında yer almaları. O bakımdan bazı müttefiklerimizin tavırlarının yanlış olduğunu belirtmek isterim” dedi.

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