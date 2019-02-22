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Hacı Bayram Veli için UNESCO'ya başvuru hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 21:32 | Son Güncelleme

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin: "Hacı Bayram Veli'nin vefatının 600'üncü yılına denk düşen 2029 yılının, UNESCO'nun anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınması için gerekli başvuru hazırlıklarına başlamış durumdayız" - "Yine 2016 yılında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Hacı Bayram Cami ve Külliyesi'nin asıl listeye konulması için de uğraşlarımızı sürdürmekteyiz"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, "Hacı Bayram Veli'nin vefatının 600'üncü yılına denk düşen 2029 yılının, UNESCO'nun anma ve kutlama yıldönümleri arasına alınması için gerekli başvuru hazırlıklarına başlamış durumdayız." dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Itri Salonu'nda, "Çokluktan Bir'liğe Hacı Bayram-ı Veli Anma Etkinliği Konser ve Şiir Dinletisi" düzenlendi.

Etkinliğe, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, milletvekilleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Tekin, açılışta yaptığı konuşmada, yaşadıkları süre zarfınca düşünce ve duruşlarıyla çevresindekileri etkileyen ve sohbetleri ile onları kendilerine bağlayan büyük zatların, ölümlerinden sonra da geride bıraktıkları eserleriyle insanlara ve kendilerine bağlılık hissi içinde olanlara hitap etmeye devam ettiklerini söyledi.

Hacı Bayram Veli'nin mizacı, tarzı, tavrı, ilke ve sohbetiyle Anadolu'nun gözbebeği Ankara'nın kandili olduğunu, ışık saçtığını, maddi ve manevi aydınlanmayı sağladığını belirten Yusuf Tekin, şöyle konuştu:

"Bugün dahi Hacı Bayram'ın bu manevi çemberini canlı bir şekilde hissetmemiz mümkündür. Hacı Bayram Veli, Türk cemiyetinin bünyesinde gerçekten de yapıcı bir rol oynamıştır. Aşk motivasyonuyla, Allah ve insan sevgisi etrafında dostluğu, hoşgörüyü, sevgiyi, yardımlaşmayı telkin eden, dünyaya insan sevgisiyle bakmayı öğütleyen fikirleri bir araya getirmişlerdir. İş motivasyonuyla ise çalışmayı, doğrudan hayatın içine katılmayı esas almışlardır. Akla, ilke ve sanata büyük önem vermişlerdir."

Tekin, Hacı Bayram Veli'nin oluşturduğu kültür ağı ile Türk diline de büyük hizmetleri olduğunu vurgulayarak, Hacı Bayram ve takipçilerinin sade ve yalın söyleyişleri, Türkçe sohbetleri ile Türkçe'nin Anadolu'daki ses bayrağını taşıdıklarını, Türkçe'nin gönüllü bir neferi olduğunu dile getirdi.

- "UNESCO 2029 için başvuru hazırlıklarına başladık"

Üniversiteye de ismini veren Hacı Bayram Veli'nin, medeniyetin ve insanlığın büyük bir değeri olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Tekin, şunları kaydetti:

"Onun gelecek nesillere layıkı ile anlatılması için elimizden gelen çabayı, hatta daha fazlasını göstermekle mükellefiz. Hacı Bayram Veli'nin vefatının 600'üncü yılına denk düşen 2029 yılının, UNESCO'nun anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınması için gerekli başvuru hazırlıklarına başlamış durumdayız. Yine 2016 yılında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Hacı Bayram Cami ve Külliyesi'nin asıl listeye konulması için de uğraşlarımızı sürdürmekteyiz. Onu ve eserlerini, geniş hoşgörüsüyle birlikte dünyaya daha fazla anlatmak için çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz."

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