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Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesinde mezuniyet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 18:01 | Son Güncelleme

Fakültedeki öğrenciler, eğitim döneminin sona ermesinin ardından mezuniyet heyecanı yaşadı

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesindeki öğrenciler, eğitim döneminin sona ermesinin ardından törenle mezun oldu.

Üniversitenin Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı.

Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Halk Oyunları Ekibi seğmenlerinin gösterileriyle devam eden törende Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencilerine belgeleri verildi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, mezuniyet törenlerinde gurur ve iç burukluğunu bir arada yaşadıklarını söyledi.

Her okulun tarihiyle önem kazandığını, mezunlarıyla büyüyüp anıldığını vurgulayan Avşar, mezun etmekte oldukları öğrencilerini de gururla, kıvançla hatırlayacaklarını belirtti.

Her geçen gün yenileri açılan iletişim fakülteleri ve eklenen kontenjanlarla üzerlerine binen yükün daha da ağırlaştığını dile getiren Avşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En iyileri yetiştirmemiz, en iyileri mezun vermemiz kar etmiyor. Sektörel büyüklük mevcut haliyle bu kadar mezunu istihdama ne yazık ki el vermiyor. İletişim alanında mezun olanlar iş bulma güçlüğü yaşıyor. Alanlarımızı genişletmeye çalışıyoruz. Size duyulacak ihtiyacı artırmaya ve sizlerin ne kadar nitelikli, marifetli olduğunuzu, gittiğiniz yerlerde, çalıştığınız kurumlarda ne kadar verimli olduğunuzu anlatabilmek için mücadele ediyoruz."

Ancak yine de öğrencilerin geçmiş mezunlardan daha şanslı olduğunu ve pek çok kurum ve kuruluşun kariyer sınavlarına girebilmeleri için çokça temaslar gerçekleştirdiklerini, bunda da başarılı olduklarını kaydeden Avşar, öğrencilere kamu kurum ve kuruluşlarının kariyer sınavlarını çok iyi takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Fakülte birincisi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Kübra Nur Akdoğan da ailesine, öğretmenlerine ve kampüsteki emekçilere teşekkür etti.

Mezun olan dönem arkadaşlarını tebrik eden Akdoğan, mesleki hayatlarında başarılar diledi.

Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

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Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar

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