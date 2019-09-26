Hacı Bayram Veli Üniversitesinde öğrencilere ilk ders TBMM Başkanı Şentop‘tan

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’de birçok alanda olduğu gibi yüksek öğretim alanında da son 15-20 yıl içinde önemli gelişmeler olduğunu belirterek, "Türkiye’nin genç ve yetişen bir nüfusunun olduğunu görüyoruz.Türkiye açısından yıldızın parladığı bir dönemi yaşıyoruz” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bayram Veli Üniversitesinin 2019- 2010 akademik yılı açılış törenine katıldı. Açılış törenine Şentop’un yanı sıra, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, akademik kadro ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program Türk musikisi konseri ile başladı. Öğrencilere ilk dersi TBMM Başkanı Şentop verdi. Kendisinin de siyasete atılmadan önce 18 yıl öğretim üyeliği yaptığını hatırlatan Şentop, “Hacı Bayram Veli Üniversitesinin kuruluşu itibarıyla birinci yılı ama kurum Ankara’nın en eski, en köklü eğitim kurumlarından. Hacı Bayram Veli Üniversitesinin bir tarafı itibarı ile yenilik, bir tarafı itibarıyla kök ve derinlik taşıyan bir yönü var. Türkiye’de birçok alanda olduğu gibi yüksek öğretim alanında geçtiğimiz 15-20 yıl içinde önemli gelişmeler oldu. 2002 yılında Türkiye’de üniversite sayısı 76’ydı. Bugün itibarıyla 129 devlet üniversitesi, 73 vakıf üniversitesi toplam 202 üniversite lisans ve lisansüstü eğitim veriyor. 5 tane üniversitede ön lisans üzerine kurulu olmak üzere toplam 207 üniversitemiz var. Yüksek öğretimde 7 milyon 750 binin üzerinde öğrencimiz var. Bu sayı Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 9’unu temsil ediyor. Bu sayı dünyada birçok ülkenin toplam nüfusundan fazla bir sayı. Tabii Türkiye’de orta öğretimde ve ilköğretim de öğrenim görenlerin sayısı da 18 milyonun üzerinde. Bu açıdan baktığımızda Türkiye’nin genç ve yetişen bir nüfusunun olduğunu görüyoruz. Türkiye’de fizik alt yapı imkanı ile hem entelektüel imkanı olarak bir daralma vardı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde aktif siyasete girmeden önce 18 yıl öğretim üyeliği yaptım. Üniversite sadece fizik kapasite mekanlar değil. Üniversitelerle ilgili bir atılım tasavvur ettiğinizde bir taraftan başlamanız lazım. Türkiye o çalışmaların meyvesini de akademisyen yetiştirmek için bazı uygulamalar yaptı" dedi.