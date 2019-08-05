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Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü'nün sahibi Musa Eroğlu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 22:54 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR’in Hacıbektaş ilçesinde, bu yıl 15-18 Ağustos tarihleri arasında  düzenlenecek 56.

Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü'nün sahibi Musa Eroğlu oldu

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’in Hacıbektaş ilçesinde, bu yıl 15-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 56. Ulusal 30. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında, düzenleme kurulu tarafından 2019 yılı 'Dostluk ve Barış Ödülü'nün, Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu’na verilmesi kararlaştırıldı.
15-18 Ağustos tarihleri arasında Hacıbektaş ilçesinde düzenlenecek olan 56. Ulusal 30. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat etkinliklerinde 2019 yılı Dostluk ve Barış Ödülü'nün Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'na verilmesine karar verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Hacıbektaş Belediye Başkanı ve Hacı Bektaş Veli Anma Kurulu Başkanı Arif Yoldaş Altıok, "Her türlü düşünsel, felsefi, sanatsal etkinliklerle, bir yandan uzak kökleriyle Anadolu aydınlanmasını irdeleyip ortaya çıkarırken bir yandan da bu kültürün önemli kollarından birini, hatta bu kültüre damgasını vurmuş, bu yayınla tarihe mal olmuş Alevi-Bektaşi geleneğini inceleyip ortaya çıkartan; yurdun bütünlüğüne ulusun birliğine ve dünya barışına katkı sunan kişilere verilen ve bu yıl 26. kez düzenlenecek törenle verilecek Hacı Bektaş Veli 2019 yılı Dostluk ve Barış Ödülü’nün Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu’na verilmesini kararlaştırıldı" dedi.
7 kişiden oluşan seçici kurul tarafından yapılan belirleme ile 2019 yılı Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü, 16 Ağustos 2019 tarihinde Eroğlu'na verilecek.

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