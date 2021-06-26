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Hacı Bektaş Veli kimdir ve nerede doğdu? İşte Hacı Bektaş Veli'nin hayatı...

26.06.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacı Bektaş Veli'nin hayatı ve eserlerine ilişkin araştırma yapılmaya başlandı. Hacı Bektaş Veli düşünce yapısı ile ve eserleriyle tanınmıştır. Gerçek ismi Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata'dır. Peki Hacı Bektaş Veli kimdir ve nerede doğdu? İşte Hacı Bektaş Veli'nin hayatı...

Hacı Bektaş Veli kimdir ve nerede doğdu? İşte Hacı Bektaş Veli'nin hayatı...

"Hacı Bektaş Veli kimdir ve nerede doğdu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Hacı Bektaş-ı Veli halka doğruyu yanlışı öğretmeye çalışmış ve değerli öğrenciler yetiştirmiş biridir. Öte yandan Yeniçeriler, Osmanlı sultanları tarafından da çok sevilir. İşte Hacı Bektaş Veli'nin hayatı...

HACI BEKTAŞ VELİ KİMDİR VE NEREDE DOĞDU? İŞTE HACI BEKTAŞ VELİ'NİN HAYATI...

Hacı Bektaş Veli'nin asıl adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata'dır. Bektaş Veli, Horasan'ın Nişabûr şehrinde 1281 yılında dünyaya gelmiştir.

Şeyh Lokman-ı Perende’den ilk eğitimini almıştır. Bektaş Veli Lokman-ı Perende, Ahmed-i Yesevi’nin halifelerindendir. Öte yanda zahir ve batın ilimlerinde sahipti ve bilgili bir kişiydi. Eğitimini tamamlayan Veli Anadolu'ya gitti. Halka doğruyu yanlışı öğretme girişimlerinde bulundu ve değerli öğrenciler yetiştirdi. Hayırlı işler yapan Veli kısa sürede adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Öte yandan yaptığı askeri hizmetler ile Osmanlı sultanları tarafından da sevilen bir isimdi.

Hacı Bektaş Velinin, kurulma aşamasında olan Osmanlı Devleti'nin temellerinin sağlam olması için bazı çalışmalar yürüttüğü bilinir. Yeniçeri Ordusu için dua etti ve askerlerin sırtını sıvazladı. Yeniçeri Ordusu, Hacı Bektaş Veli'yi kendilerine pir olarak kabul etti. Böylece Hacı Bektaş-ı Veli, asırlarca saygı gördü. Halk ile Yeniçerilerin arasındaki bağın kuvvetlenmesinde bu yaşananların da etkisi vardı.

Öte yandan Yeniçeriler savaşa işte şu sözlerle başlardı: "Allah, Allah! İllallah! Baş uryan, sine püryan, kılıç al kan. Bu meydanda nice başlar kesilir. Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan! Kulluğumuz padişaha ayan! Üçler, yediler, kırklar! Gülbang-i Muhammedi, Nûr-i Nebi, Kerem-i Ali... Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli..."

Makalat, Hacı Bektaş-ı Veli'nin Arapça eseridir. Bektaş-ı Veli 1338 yılında hayata gözlerini yummuştur. Onun deslerini sohbetlerini takip edip tarikata bağlanan kişilere "Bektaşi" denirdi.

Makalat'ın asıl nüshaları tetkik edildiğinde, onun; İslam dinine bağlı, dinin buyurduğu kuralları yerine getirdiği öte yandan İslamiyete uygun olmayan eylemlere karşı çıktığı görülmektedir.

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