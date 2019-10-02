HABER

Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykeli, Ege Denizi'yle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 21:37 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykelleri, düzenlenen etkinlikle dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla denize batırıldı.

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykelleri, düzenlenen etkinlikle dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla denize batırıldı.

Derin Doğa Dalış Merkezi'nin önerisi, ayrıca Çeşme Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek vermesi sonrası, Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat Derneği Çeşme Şubesi, dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda, Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykelleri, Makri Adası yakınında denize batırıldı. Heykellerin alt bölümünde açıklık bırakıldı. Böylelikle, balıkların burada yuva yapması da amaçlandı. Heykellerin deniz dibine indirilmesi için gerçekleştirilen etkinliğe Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat, Hacı Bektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Buca Şubesi Başkanı Yıldız Yılmaz, PSAKD Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, derneğin İzmir'deki diğer ilçe başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ile derneklerin yönetici ve üyeleri, ayrıca çok sayıda vatandaş katıldı. Kamyonetle taşınan heykeller önce kıyıya oradan da tekneyle Makri Adası'na getirildi. İki heykel, vinçle ve dalgıçların yardımıyla suya batırılırken, o anlar etkinliği takip etmeye gelenler tarafından cep telefonlarıyla görüntüledi. Heykellerin denize batırılması öncesinde açıklama yapan PSAKD Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, "İki büyük pirimizin anıtlarını su altına indireceğiz. Çeşme'de dalış turizmine destek olmayı ve heykellerin alt bölümündeki yapay resiflere açılan deliklerle balıklara yuva olmasını, aynı zamanda doğaya can vermeyi ve Alevi Bektaşi felsefesinin doğayla iç içe olmasını göstermeyi hedefledik. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...
Domaniç'te tırtılların ormanı istilasıDomaniç'te tırtılların ormanı istilası
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Türkiye, AB üyelik sürecine kararlılıkla devam edecek"Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Türkiye, AB üyelik sürecine kararlılıkla devam edecek"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Kendini savunma hakkı var ancak...

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Kendini savunma hakkı var ancak...

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Dünyanın en zengini Türkiye'de! Anma törenine katıldı

Dünyanın en zengini Türkiye'de! Anma törenine katıldı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a danışman oldu!

Yalçın Akdoğan, Erdoğan'a danışman oldu!

Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! Pençe Harekatı'nın bilançosu

MSB açıkladı! Pençe Harekatı'nın bilançosu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar rest çekti: Oyalama olursa...

Eşini 25 yerinden bıçaklayıp öldürmüştü! Vahşi cinayette karar verildi

Eşini 25 yerinden bıçaklayıp öldürmüştü! Vahşi cinayette karar verildi

Son dakika: Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.