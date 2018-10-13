Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri

NEVŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir insanı ve milleti ayıplamayan Hacı Bektaş-ı Veli, 'Dili, rengi, dini ne olursa olsun, iyiler iyidir.' diyerek etnik ve mezhepsel her türlü ayrımı reddeder. Bizim de bugün yapmamız gerekenlerden biri budur. Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyilerin iyi olduğuna inanmak ve iyilerin peşinden gitmek hepimizin ortak görevi olmalıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Çilehane mevkisindeki Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 55'inci Ulusal, 29'uncu Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde yaptığı konuşmada, Anadolu kültürünün velilerin, erenlerin, pirlerin elinde şekillenen bir hamur olduğunu belirterek, bu kültürde düşmanlık değil, sevgi ve saygının yer aldığını söyledi.

Bu kültürde haksızlığın yerine hak ve merhametin olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu kültürde zalim yok, adalet vardır. Bu kültürde ötekileştirme yok, 72 milleti bir görme vardır. Bu kültürde cehalet yok, ilimle gidilen yol, erdem vardır. Bu kültürde karanlık yok, aydınlanma vardır. 'Eğer bir yeri karanlık görüyorsan bil ki perde senin gözündedir.' diyor Hacı Bektaş-ı Veli. Öze dönmeyi, özü sorgulamayı öğretiyor bize. Özetle, bu kültürün özünde insan var." diye konuştu.