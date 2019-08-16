Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri

NEVŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tarihimizde Anadolu topraklarının coğrafi fetihlerini yapanların yanında bir de gönül fatihleri vardır. Bunlar olmasaydı bu topraklara sahip olmak, vatan yapmak mümkün olmazdı. Hacı Bektaş Veli yüzlerce yıldır devam eden bu akli ve kalbi fetihlerdeki en önemli isimlerden birisidir." dedi.

Ersoy, Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 56'ncı Ulusal, 30'ncu Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde yaptığı konuşmada, Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'da barış ve kardeşliği tesis ettiğini, onun mirasına sahip çıkmanın ise herkese düşen bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Hedefleri bir olanların gönüllerinin de bir olması gerektiğini ifade eden Ersoy, kültürel farklılıklardan oluşan gücü etkin şekilde kullanılabilmenin yolunun da hoşgörüden geçtiğini kaydetti.

"Tarihimizde Anadolu topraklarının coğrafi fetihlerini yapanların yanında bir de gönül fatihleri vardır." diyen Bakan Ersoy, şöyle devam etti: