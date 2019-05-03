Doğu Türkistan'da şehit edilen Hacı Buvi Hadiçe için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri, Doğu Türkistan'da şehit edilen Hacı Buvi Hadiçe'nin gıyabi cenaze töreni için Hacı Bayram Camisi'nde bir araya geldi. Cuma namazı sonrası Hadiçe için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Grup adına basın açıklaması yapan Tayyar Tercan, sadece inançları için katledilen, zulme uğrayan ve asimilasyon için her türlü işkenceye maruz bırakılan Müslümanların derdini dertlenmek, zulme ve zalime karşı mazlumdan yana olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini ifade etti. Tercan, "Suriye, Filistin, Irak, Yemen, Keşmir, Arakan, Doğu Türkistan ve birçok bölgede Müslümanlar soykırımdan geçirilirken bizler yüreğimizi yakan ateşin zalimleri yakması için dua etmekten başka bir şey yapamıyoruz." dedi.

Doğu Türkistan’da Müslüman Uygur Türklerine sistematik soykırım yapıldığını belirten Tercan, yıllardır vatanından uzakta yaşamak zorunda kalmış ve Doğu Türkistan’da yaşanan zulümleri dünyaya duyurmak için çabalayan Mir Kamil Kaşgari Bey'in validesi Haci Buvi Hadiçe’nin Çin kamplarında vefat ettiğini öğrendiklerini dile getirdi.