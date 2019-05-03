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Hacı Buvi Hadiçe için gıyabi cenaze namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 17:53 | Son Güncelleme

Doğu Türkistan'da şehit edilen Hacı Buvi Hadiçe için Hacı Bayram Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı

Doğu Türkistan'da şehit edilen Hacı Buvi Hadiçe için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri, Doğu Türkistan'da şehit edilen Hacı Buvi Hadiçe'nin gıyabi cenaze töreni için Hacı Bayram Camisi'nde bir araya geldi. Cuma namazı sonrası Hadiçe için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Grup adına basın açıklaması yapan Tayyar Tercan, sadece inançları için katledilen, zulme uğrayan ve asimilasyon için her türlü işkenceye maruz bırakılan Müslümanların derdini dertlenmek, zulme ve zalime karşı mazlumdan yana olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini ifade etti. Tercan, "Suriye, Filistin, Irak, Yemen, Keşmir, Arakan, Doğu Türkistan ve birçok bölgede Müslümanlar soykırımdan geçirilirken bizler yüreğimizi yakan ateşin zalimleri yakması için dua etmekten başka bir şey yapamıyoruz." dedi.

Doğu Türkistan’da Müslüman Uygur Türklerine sistematik soykırım yapıldığını belirten Tercan, yıllardır vatanından uzakta yaşamak zorunda kalmış ve Doğu Türkistan’da yaşanan zulümleri dünyaya duyurmak için çabalayan Mir Kamil Kaşgari Bey'in validesi Haci Buvi Hadiçe’nin Çin kamplarında vefat ettiğini öğrendiklerini dile getirdi.

Hacı Buvi Hadiçe’nin vefatının Doğu Türkistan’da milyonlarca Müslüman Türk’e uygulanan zulümlerden sadece birisi olduğuna dikkat çeken Tercan, şunları söyledi:

"Doğu Türkistan’da İslam’ı, Müslümanlığı ve Türk olmayı hatırlatacak her sembol her işaret yasak. Namaz oruç, başörtüsü, Kur'an öğrenmek, camiye gitmek, Türk olduğunu belirten her şey uzun bir zamandır yasaklanmıştı. Zalim Çin devleti bir süredir bu zulümleri bile aratacak yeni uygulamalar yapmakta. Doğu Türkistan’da milyonlarca insan asimilasyon kampı denilen Nazi kamplarına benzer kamplarda işkence altında tutulmaktadır."

Yaşanan zulümler sona erip Uygurların kendi vatanlarında özgürce yaşayacakları güne kadar Doğu Türkistan davasının takipçisi olacaklarını vurgulayan Tercan, "Zulüm ile abad olunmaz. Her zulüm düzeni gibi zalim Çin de bir gün yıkılacak ve yaptıkları zalimliğin hesabı sorulacak." diye konuştu.

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