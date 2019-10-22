HABER

Hacı İsmail Fakirullah Bilgin’in cenaze namazında izdiham yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 14:11 | Son Güncelleme

Erzurum’un manevi önderlerinden olarak görülen Hacı İsmail Fakirullah Bilgin, Narmanlı Camisinde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum’un manevi önderlerinden olarak görülen Hacı İsmail Fakirullah Bilgin, Narmanlı Camisinde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cübbeli Ahmet Hoca’nın da katıldığı cenaze töreninde Bilgin’in tabutunu binlerce kişinin taşımak istemesi izdihama sebep oldu.
Son devrin büyük alimlerinden Çöğenderli Hacı Salih Efendi’nin oğlu, İslam alimi İsmail Fakirullah Bilgin tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Bilgin’in cenazesi bugün öğlen namazını müteakip Narmanlı Caminde kılınan cenaze namazının ardından Çöğenderli Mahallesinde toprağa verildi.
Binlerce kişinin saf tuttuğu cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Cübbeli Ahmet Hoca ve sevenleri katıldı.
Bilgin’in kılınan cenaze namazının ardından, tabutu cenaze aracına taşımak isteyen sevenleri izdiham oluşturdu.

PARTNER 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor! 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor!
Belediye Başkanı Zorluoğlu gençlerin sosyal medyadan yaptığı maç isteğini kırmadıBelediye Başkanı Zorluoğlu gençlerin sosyal medyadan yaptığı maç isteğini kırmadı
Bakan Koca: Harekat bölgesine 962 kişilik personel gönderildiBakan Koca: Harekat bölgesine 962 kişilik personel gönderildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Son dakika: Hayrettin Kaldırımcı ve Muharrem Köse hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Kritik isimler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın yazdığı mektupla ilgili açıklama

AK Parti'den Trump'ın mektubuyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz

MSB'den 22.01 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron ve İran'a sert tepki!

Erdoğan'dan sert tepki: Teröristlerle görüşüyor

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.